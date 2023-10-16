شكرا لقرائتكم خبر عن اطفالك مش هيلاحظوا الفرق ... اعملي النوتيلا في المنزل وفري فلوسك باسهل واسرع طريقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد الشيكولاته النوتيلا من بين أكثر وألذ أنواع الشوكولاته التي يحبها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، حيث تم تقديمها للمرة الأولى على يد شركة فيريرو في عام 1964 في إيطاليا. ولكنها انتشرت بسرعة كبيرة وأصبحت متوفرة في جميع أنحاء العالم، لذا لو كنت من راغبين الشوكولاته وتود تحضير بعض النوتيلا اللذيذة في المنزل، فإليك طريقة بسيطة لعملها. طريقة عمل شيكولاته النوتيلا في البيت200 غرام من البندق المحمص والمطحون. 200 غرام من الشوكولاته الداكنة المذابة. كوب كبير من الحليب السائل. كوب من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل

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1- قومي بإذابة الشوكولاته الداكنة في حمام مائي ببطء حتى تذوب تمامًا وتصبح سائلة. 2- تحضير وعاء مناسب ثم قومي بمزج البندق المحمص المطحون مع الحليب السائل حتى يتم التجانس تمامًا. 3- ثم ضيفي السكر البودرة وملح إلى البندق والحليب واستمري في الخفق حتى يتم ذوبان السكر. 4- وبعد ذلك ضيفي الشوكولاته الداكنة المذابة إلى الوعاء واخلطيها جيدًا حتى يتم دمجها مع باقي المكونات. 5- قومي بإضافة خلاصة الفانيليا واستمري في الخفق لعدة دقائق حتى تتكاثف النوتيلا وتصبح قوامها كريميًا. 6- قومي بنقل النوتيلا الناتجة إلى وعاء نظيف وقومي بتخزينها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ساعتين حتي تبرد وتتماسك. استخدام شيكولاته النوتيلا في المنزل

يُمكنك استخدام النوتيلا اللذيذة التي أعددتها في الكثير من الوصفات المختلفة. مثل تناولها على الخبز المحمص، أو إضافتها إلى الحلويات أو الكعك الخاصة بك، أو تقومي بتعبئة النوتيلا في وعاء جميل واهدائها كهد

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