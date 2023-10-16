شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للعمود الفقرى.. 8 آثار جانبية لوضعية الجسم غير الصحية أثناء الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للعمود الفقرى، وفترات الجلوس الطويلة على المكتب، أو العمل على جهاز كمبيوتر محمول، أو النظر إلى شاشة الهاتف المحمول ليست من أفضل الأشياء التي نقوم بها في الحياة اليومية من أجل صحتنا، وتسبب كل هذه العادات وضعية سيئة للجسم يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، وبحسب موقع "هيلث شوت"، وفي اليوم العالمي للعمود الفقري نتعرف على مدى تأثير الوضعية السيئة على صحتك.

أسباب وضعية الجسم غير الصحية

يمكن أن يكون سبب وضعية الجسم السيئة عوامل مختلفة منهم:

• فترات طويلة من الجلوس

• بيئة العمل غير الصحية

• ضعف العضلات

• عادات مثل التراخي أو الحدب "الأتب" تتشكل مع مرور الوقت.

آثار جانبية لوضعية الجسم غير الصحية أثناء الجلوس

آثار الوضعية السيئة للجسم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

1. التهاب الفقرات

يمكن أن تؤدي وضعية الجسم السيئة إلى حالات مثل التهاب الفقار، الذي يتضمن التهاب الفقرات ويمكن أن يسبب آلام الظهر المزمنة وتصلبها.

2. الصداع النصفي

الوضعية غير الصحيحة يمكن أن تجهد عضلات الرقبة هذا يمكن أن يساهم في الصداع التوتري والصداع النصفي. في معظم الحالات، يمكن الشعور بالألم في قاعدة الجمجمة. وفي بعض الأحيان يمكن الشعور به في الوجه، وخاصة الجبهة.

3. آلام الرقبة والظهر

فهو يضع ضغطًا لا مبرر له على العمود الفقري، مما يؤدي إلى الألم المزمن وعدم الراحة في منطقة الرقبة والظهر.

4. متلازمة النفق الرسغي

يمكن أن يؤدي وضع المعصم واليد بشكل غير صحيح أثناء الأنشطة إلى ضغط العصب المتوسط، مما يسبب تنميلًا وألمًا في اليد والمعصم.

5. التهاب الأوتار

يمكن أن تساهم وضعية الجسم السيئة في إصابات تنتج عن الإفراط في الاستخدام، بما في ذلك التهاب الأوتار، الذي يتضمن التهاب الأوتار، كما يقول الدكتور إنجل.

6. انحراف العمود الفقري

يمكن أن يؤثر الوضع السئ للجسم أيضًا سلبًا على وضع عمودك الفقري إذا كنت تمارس معظم أنشطتك اليومية بميكانيكا الجسم السيئة، فمن الممكن أن تصاب باختلال في العمود الفقري بالإضافة إلى تشنج العضلات.

7. الإمساك

عندما تجلس على المرحاض وتحني ركبتيك إلى مستوى أدنى من مستوى الوركين، فقد يؤدي ذلك إلى الإمساك وذلك لأن هذا النمط من الجلوس يغلق فتحة الشرج ويجعل من الصعب على عضلات البطن المساعدة في إخراج البراز.

8. قلة النوم

الوضعية غير الصحية للجسم يمكن أن تضع عضلاتك في وضع غير مريح. إذا لم تكن قادرًا على استرخاء جسمك أثناء الليل، فقد تتحرك للعثور على وضع مريح لظهرك ورقبتك وهذا يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم.

نصائح لتحسين وضعية جسمك 1. خذ فترات راحة منتظمة

خذ فترات راحة قصيرة للوقوف والتمدد والتحرك، خاصة خلال فترات الجلوس الطويلة.

2. ضبط بيئة العمل

تأكد من إعداد محطة العمل الخاصة بك بشكل صحيح، مع ارتفاع الكرسي المناسب، ووضع الشاشة ووضع لوحة المفاتيح.

قم بتمارين تساعد على تقوية عضلاتك الأساسية وبالتالي تعزيز الوضعية الجيدة. يمكنك ممارسة اليوجا وتدريبات القوة.

4. انتبه لوضعية الجسم

انتبه إلى كيفية جلوسك ووقوفك وحركتك طوال اليوم. وهذا يعني عدم وجود المزيد من التراخي أو الحدب "الأتب".

5. ممارسة تقنيات الاسترخاء

تقنيات مثل التنفس العميق يمكن أن تساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر، كذلك، تجنب البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة. لذا، قم بالتبديل بين الجلوس والوقوف.