شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الكريمات باهظة الثمن.. جرب تناول 6 أطعمة غنية بالكيراتين لتقوية شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن أفضل شيء لتكثيف وتقوية وتعزيز صحة شعرك بشكل عام، فلن تضطر إلى تناول المكملات الغذائية أو الاستثمار في الكريمات باهظة الثمن المليئة بالمواد الكيميائية، بدلاً من ذلك، استثمر في بعض الأطعمة الغنية بالكيراتين، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".

الكيراتين "هو عائلة من البروتينات الهيكلية الليفية الموجودة بشكل طبيعي في شعرك وبشرتك وأظافرك." علاوة على ذلك، يعمل الكيراتين كمساعد للإصلاح ، مما يعني أنه قد يكون قادرًا على حماية بشرتك وتعزيز قدرة بشرتك على الشفاء.

7 أغذية نباتية تعزز تخليق الكيراتين 1. البصليحتوي البصل على مركب يسمى "N-acetylcysteine، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية التي يحولها جسمك إلى حمض أميني يسمى L-cysteine"، وهو أيضًا "أحد مكونات الكيراتين"، يعد البصل مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك ، وهو من المغذيات الدقيقة الأساسية الضرورية للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية.

2. البطاطا الحلوةالبطاطا الحلوة ليست فقط كربوهيدرات صحية رائعة وغنية بالبوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات B6 وC، ولكنها أيضًا معززة رائعة للكيراتين، البطاطا الحلوة غنية ببروفيتامين أ الكاروتينات التي تعزز تخليق الكيراتين وهي ضرورية لصحة الجلد والشعر.

3. بذور عباد الشمستعتبر المكسرات والبذور عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي النباتي، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعزيز إنتاج الكيراتين، فسوف تحتاج إلى التركيز على دمج بذور عباد الشمس فهى غنية بالبيوتين والبروتين، مما يدعم إنتاج الكيراتين.

4. المانجوالفاكهة المثالية المعززة للكيراتين المانجو هي "فاكهة ذات نواة استوائية" مليئة بـ 10 % من القيمة اليومية لبروفيتامين أ لكل كوب، في حين أن فيتامين (أ) يعزز تخليق الكيراتين، فسوف تحصل أيضًا على جرعة صحية من فيتامين (ج) وحمض الفوليك.

5. الثوميلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الفوائد المعززة للصحة،إلى جانب كونه لذيذًا جدًا، يقدم الثوم "N-acetylcysteine، والذي يحوله جسمك إلى L-cysteine - وهو حمض أميني موجود في الكيراتين، يعد الثوم أيضًا مصدرًا رائعًا لبعض المغذيات الدقيقة، بما في ذلك المنغنيز وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.

6. الجزرمصدر رائع لبروفيتامين أ الرائع الذي يعزز الكيراتين، يعد الجزر مصدرًا رائعًا لبروفيتامين أ ، حيث يقدم "كوبًا واحدًا مقطعًا" حوالي 100 % من القيمة اليومية ، بالإضافة إلى ذلك، تمامًا مثل الكرنب، فهو غني أيضًا بفيتامين C، وهو العامل الرائع المعزز للكولاجين.