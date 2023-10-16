5أسباب لأم الرأس من الخلف وعلاجات مجربة للتخلص منه

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون للصداع في الجزء الخلفي من رأسك عدد من الأسباب المختلفة؛ قد يكون فقط بسبب إصابة بسيطة أو يمكن أن يكون عرضًا ثانويًا لمشاكل أخرى في الجسم. يمكن أن يلعب نوع الألم وموقعه دورًا حاسمًا في تشخيص سبب الصداع.

يحدث الألم في الجزء الخلفي من الرأس في أغلب الأحيان بسبب صداع التوتر، وهو أمر شائع ولا يدعو للقلق عادةً. ومع ذلك، فإن آلام الصداع المفاجئة أو الشديدة أو المتكررة في هذه المنطقة من الجسم يمكن أن تكون علامة على وجود حالة كامنة خطيرة ويجب تقييمها من قبل الطبيب.

يسمى الألم الذي ينشأ في أي منطقة من الوجه أو الرأس أو الرقبة بالصداع. يمكن أن يكون هذا الألم خفيفًا أو شديدًا وموضعيًا في الوجه أو الجمجمة أو الرقبة. قد يترافق الصداع أحيانًا مع الغثيان أو القيء أو الدوخة. فيما يلي بعض أسباب ألم الرأس من الخلف.

1. الضغط والتوتر

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يعد صداع التوتر هو السبب الأكثر شيوعا للألم في الجزء الخلفي من الرأس والذي يمكن أن يستمر لمدة 30 دقيقة إلى 7 أيام. فعادة ما يشعر المرضى بشد حول الجزء الخلفي أو الأمامي من الرأس؛ قد يتراوح الألم من خفيف إلى شديد.

يشمل العلاج مسكنات الألم، وتعديل نمط الحياة، والتدليك، وأحيانًا تقنيات الاسترخاء (مثل التأمل). ومع ذلك، يحتاج الصداع بسبب التوتر المتكرر إلى إشراف الطبيب لمزيد من العلاج.

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2. صداع نصفي

يعد الصداع النصفي هو نوع شائع من الصداع يصيب الجزء الخلفي من الرأٍس والذي يبدأ غالبًا أثناء الطفولة ويزداد تكراره مع تقدم العمر وهو أكثر شيوعا لدى الإناث. تشمل الأعراض ألمًا شديدًا على جانب واحد من الرأس في الأمام أو في الخلف مع غثيان وقيء واضطراب في الرؤية.

عادة ما يكون المرضى حساسين للضوء أو الضوضاء أو الرائحة كما أن مع ممارسة النشاط البدني يمكن أن يجعل الألم أسوأ وقد يستمر الألم لبضع ساعات إلى عدة أيام.تشمل الأسباب عادة للصداع النصفي في خلف الرأس الإجهاد العاطفي أو الجسدي، والعوامل البيئية، والتغيرات الغذائية وفي بعض الأحيان يمكن للأدوية (مثل حبوب منع الحمل) أن تسبب الصداع النصفي.

يشمل علاج الصداع النصفي استخدام المسكنات والراحة في غرفة مظلمة وعادةً ما ينصح الأطباء بتعديل نمط الحياة، والعلاج الهرموني، والأدوية المضادة للصداع النصفي مثل أدوية التريبتان لتقليل تكرار وشدة الصداع النصفي.

3. الإفراط في استخدام الأدوية أو الصداع المرتد

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قد يتطور الصداع في خلف الرأس عن الإفراط في تناول الأدوية خاصة إذا استخدم الشخص الكثير من مسكنات الألم.عادة، يبدأ الصداع من جديد بعد التوقف عن تناول المسكنات. وتشمل الأعراض الأخرى القلق، والتعب، والأرق، وصعوبة التركيز، وفقدان الذاكرة، وأحيانا حتى الاكتئاب.

غالبًا ما يكون أفضل علاج هو التوقف عن تناول مسكنات الألم تمامًا. يصبح الصداع أسوأ في البداية ولكنه سيختفي بسرعة. وفي الحالات الأكثر شدة، يجب على المريض رؤية الطبيب.

4. الألم العصبي

الألم العصبي هو صداع نادر ولكنه شديد، يميل إلى البدء عند قاعدة الرقبة وينتشر حتى الرأس، قد تسبب الأمراض الكامنة أو توتر الرقبة أو عوامل أخرى غير معروفة تلف الأعصاب أو تهيجها.

عادة ما يكون الألم شديدًا مع إحساس بالحرقان ويبقى الألم في جانب واحد ولكنه غالبًا ما يتفاقم مع حركة الرقبة وينتقل إلى خلف الرأس وعادة ما يكون المريض حساسًا للضوء.

تشمل الأسباب المحتملة للألم العصبي تلف الحبل الشوكي، والأورام، وتلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري، وتورم الأوعية الدموية، ونادرًا ما يحدث عدوى.

تشمل خيارات العلاج استخدام الكمادات الحرارية، والراحة، والتدليك، والعلاج الطبيعي، وتناول مسكنات الألم، والتي يمكن أن تقلل من التورم والالتهاب وقد يتطلب الألم الشديد تناول أدوية، مثل مرخيات العضلات عن طريق الفم، أو حقن الأعصاب، أو حقن الستيرويد، أو التخدير الموضعي. في حالات نادرة، قد تكون عملية جراحية لعلاج الألم العصبي .

5. الإفراط في ممارسة الرياضة

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يحدث الصداع في خلفية الرأس بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة نتيجة للنشاط البدني المجهد .تشمل الأعراض ألمًا يشبه نبضات القلب على جانبي الرأس وفي الخلف، والذي يمكن أن يستمر من خمس دقائق إلى يومين.

عادةً ما تكون حالات الصداع هذه أحداثًا معزولة وقد تؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض تشبه الصداع النصفي.

يشمل العلاج تناول مسكنات الألم قبل ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب الأنشطة المجهدة، وتناول الأطعمة الصحية وشربها، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

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متى يجب أن أقلق بشأن الصداع في مؤخرة رأسي؟

يمكن عادةً علاج الصداع في المنزل؛ ومع ذلك، يجب تقييم الأسباب والأعراض من قبل المتخصصين في مجال الصحة لاستبعاد الأسباب الكامنة.

إذا كان ألم الصداع في خلف الرأس الذي تعاني منه مفاجئًا أو شديدًا أو مصحوبًا بالأعراض التالية، فاستشر طبيبك لتقييم ما يمكن أن يسبب الصداع في هذه المنطقة:

ارتباك

فقدان الذاكرة

فقدان التوازن

تغيرات الرؤية

كلام غير واضح

آلام الرقبة أو تصلب الرقبة

النوبات

المصدر:مايوكلينك