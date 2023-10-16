شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جلدية تقدم لك أفضل الزيوت الطبيعية لجسم وبشرة خالية من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البشرة تتأثر كثيرًا بتغيرات الطقس، وفى ظل هذه الأجواء الخريفية ومع استقبال نسمات الشتاء الباردة، تبدأ البشرة فى الجفاف تدريجيا، ما لم يقدم لها الترطيب الكافي

الدكتورة ابتسام السباعى استشارى الجلدية قصر العينى، توضح أن عوامل الجفاف تزيد عند بدء انخفاض درجات الحرارة، ويحتاج الجسم والجلد إلى ترطيب مضاعف فى تلك الحالة، وطوال فصل الشتاء دون كلل.

ووفقًا لدكتورة ابتسام فالترطيب الجيد يبدأ بنظام غذائى متكامل وصحى، غنى بالخضراوات الغنية بالمياه كالورقيات الخس وغيرها، وبتناول الفاكهة التى تمد بالفيتامينات والعناصر التى يحتاجها الجسم، وتقلل خلال هذا النظام من كل ما يضر الجسم والبشرة كالسكريات، والأطعمة السريعة والدهون غير الصحية، كلها مشكلات تضر بالصحة والجلد أيضًا.

وتابعت موضحة أنه بجانب ما سبق فعلي المرأة الاهتمام بابتركيب الظاهرى والخارجى للبشرة باستخدام زيوت طبيعية، ومن أبرز هذه الزيوت الغنية هو زيت الزيتون الغنى بمضادات الأكسدة، الذى يكافح التجاعيد وخطوط البشرة، ويخلص الجلد تماما من الجفاف والتشققات، ويساعد على الالتئام وترطيب الجلد وسلامته، لذا يمكن دهان الجسم والوجه بالقليل منه لمنع جفاف الجلد.

زيت اللوز الحلو من أبرز أنواع الزيوت الطبيعية التى أثبتت فائدتها القوية فى ترطيب البسرة، وتقليل حدة الجفاف والتشقق بعا، ولذا يدخل فى أكثر الماسكات التى يتم تصنيعها لتعزيز صحة الجلد والبشرة، ومن المهم أن تهتم المرأة باستخدامه فى فصل الشتاء.

وتنصح استشارى الجلدية بضرورة ترطيب الجلد جيدا فى فصل الشتاء بعد الاستحمام مباشرة، وتجفيف الجسم، وكذلك يمكن الاعتماد على هذه الزيوت فى الترطيب ليلا قبل النوم، دون الاسراف فى دهان كميات كبيرة منها خاصة لصاحبات البشرة الدهنية، فضلا عن الاهتمام بغسل الوجه جيدا فى الصباح.