شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الفم والأسباب والأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الفم عبارة عن نمو أنسجة سرطانية في تجويف الفم، بما في ذلك الشفاه واللسان والخدين والحلق واللثة، وهو مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مختلفة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الفم ما يلي

بقع بيضاء أو حمراء

نزيف غير مبرر

صعوبة في البلع

التهاب الحلق المزمن

كيفية الفحص الذاتي لسرطان الفم

الخطوة 1: افحص شفتيك وداخل فمك.

الخطوة 2: افحص الجزء العلوي والجانبي والسفلي من لسانك.

الخطوة 3: افحص سقف وأرضية فمك.

الخطوة 4: تحسس الرقبة والحلق بحثًا عن كتل أو تورمات غير عادية.

عوامل الخطر التي يجب ملاحظتها والتدابير الوقائية

يحدث سرطان الفم في الغالب عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق. و يؤثر على أكثر من ضعف عدد الرجال مقارنة بالنساء. علاوة على ذلك، فإن تعاطي التبغ أو شرب الكحول أو كليهما، هما السبب في معظم حالات سرطان الفم.

لتقليل المخاطر، إليك ما يمكنك فعله:

تجنب التبغ والحد من تناول الكحول

الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات

يمكن أن تساعد فحوصات الأسنان المنتظمة في الكشف المبكر

يمكن أن ينتشر سرطان الفم بسرعة، ولهذا السبب يعد اكتشافه مبكرًا أمرًا أساسيًا. إلى جانب فحص أسنانك المنتظم، يمكن أن يكون الفحص الذاتي لفمك فعالًا أيضًا في تشخيص سرطان الفم في الوقت المناسب. ثقف نفسك حول الأعراض وعوامل الخطر والعلاجات المتاحة لسرطان الفم