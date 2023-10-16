طريقة للحصول على شعر صحي وكثيف كشعر النجمات تماماً

هل تحلمين بمظهر شعر مثالي، كالنجمات تماماً؟ إذاً ليس عليك سوى التعرف إلى جانب من خطوات العناية بالشعر ومستحضرات الشعر التي تواظب النجمات على اتباعها واستخدامها، وهي السر وراء جمال شعرهن وحيويته ومظهره الذي ينبض بالحياة. فاطلعي في ما يلي إلى كيفية الحصول على شعر صحي وكثيف كشعر النجمات.

تدليك الشعر وفروة الرأس بالزيت قبل النوم

لطالما أكدت النجمة الشابة سيلينا غوميز Celena Gomez اتباعها نظاماً متكاملاً للعناية بشعرها. ومن بين أهم الخطوات التي تتبعها بانتظام قبل الخلود إلى النوم، هي تدليك الشعر وفروة الرأس والشعر، من جذوره حتى أطرافه، بأحد زيوت الشعر ذات الجودة العالية، وتركها على الشعر طوال الليل، مما يحارب جفاف الشعر ويمنحه لمعاناً طبيعياً ويجعل مظهره حريرياً ومفعماً بالحيوية. وهي تستخدم زيت الشعر Premium 99% Natural Castor Hair Oil من ديفيل Difeel، فهو زيت الخروع الطبيعي الفاخر، الذي يعمل على تنعيم الشعر وتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

ترطيب وتنعيم الشعر بالمستحضرات الغنية بالزيوت الطبيعية

لطالما عُرفت النجمة بيونسي بجمال شعرها وحيويته وكثافته، وهي لا شك تتبع روتيناً خاصاً لشعرها يساعد في الحفاظ على صحته وجمال مظهره ويحميه من العوامل القاسية. وفي هذا السياق، تستخدم بيونسي مستحضر تي سي بي ناتشورالز TCB Naturals Leave-In Treatment، فهو مزيج فريد من زبدة الشيا وزيت جوز الهند، وهو يمتلك القدرة على اختراق عمق الشعر ومده بالترطيب الكافي الذي يجعله أكثر مقاومة لكل العوامل التي قد تؤدي إلى جفافه وهشاشته، ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير.

تطويل الشعر ومده بالمغذيات من خلال استخدام أقنعة الشعر الطبيعية

من المعروف أن كثيرات من النجمات يواظبن على استخدام أقنعة الشعر الطبيعية بشكل منتظم، ولطالما ظهرن بفيديوهات عبر إنستغرام لمشاركة تحضيرهن ماسكاً للشعر من المكونات الطبيعية، لاسيما أن تحتوي على الكثير من الخصائص التي تساعد في تطويل الشعر ومده بالمغذيات. في مقدمة هؤلاء النجمات، كيندال جينر Kendall Jenner، التي تقدم لك أفضل ماسك لتطويل الشعر وتعزيز لمعانه ومده بالمغذيات اللازمة، وهو مكون من ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وثمرة ناضجة من الموز، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. اهرسي الموز والأفوكادو جيداً وأضيفي من ثم زيت جوز الهند. طبقي الخليط على شعرك المبلل واتركيه لنصف ساعة، بعدها اغسليه جيداً. هذا الماسك يشتمل على كمية كبيرة من المعادن والبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية المفيدة للشعر.

معالجة الشعر التالف باستخدام علاجات الشعر الفعالة

إضافة إلى الماسكات الطبيعية، تستخدم كثيرات من النجمات علاجات الشعر التي تعنى بمعالجة الشعر التالف والباهت بشكل خاص، وهن يخترنها من أفضل الماركات العالمية المعروفة في مجال العناية بالشعر. وفي هذا الإطار، تقدم النجمة هيلاري داف Hilary Duff للمرأة، تفصيلاً كاملاً عن روتين العناية بالشعر الخاص بها، وهو مثالي للحصول على شعر حريري مفعم بالحيوية واللمعان. وهو عبارة عن استخدام صابون من Odacite أوداسيتي في البداية، وهو غني بزيت جوز الهند الذي يحسن نسيج الشعر، وزيت الأرغان وزيت الخروع اللذين يمنحان الشعر الترطيب اللازم، إضافة إلى أن تركيبته خالية من المواد الكيماوية، مما يحافظ على فروة رأس نظيفة وصحية. وأتبعيه من ثم بتطبيق Treatment Masque من OUAI كاي، وهو ماسك علاجي ترميمي تم تصميمه ليجعل الشعر ناعماً كالحرير، كما يعمل على إصلاح الشعر التالف ومقاومة الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية، وزيادة مقاومة تلف الشعر وتقصفه، إضافة إلى أنه يمد الشعر بالترطيب المكثف خلال دقائق قليلة.

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