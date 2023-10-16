أفضل 9 زيوت لنمو شعر الأطفال بشكل سريع

يحتاج شعر الطفل إلى مزيد من العناية لنمو الشعرِ بشكلٍ صحي، ويمكن إدخال بعض الزيوت في العناية اليومية بشعر الأطفال لتعزيز نمو الشعر بشكل أسرع.

إليكِ، وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي، أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكنك استخدامها للعناية بشعر طفلك.

1. زيت الخروع

يعمل زيت الخروع على تعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي ومنع التهابات فروة الرأس؛ لاحتوائه على فيتامين E وبعض الأحماض الدهنية وأحماض أوميجا 9 الدهنية، لذا فهو أحد أكثر زيوت الشعر الموصى بها لنمو شعر الرضع.

على الجانب الآخر، نظراً لأن هذا الزيت يعد لزجاً بطبيعته، لذا ينصح بخلط زيت الخروع مع كمية متساوية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، ثم تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 25 إلى 40 دقيقة، ثم غسل شعر طفلك بالشامبو.

2. زيت الأفوكادو

يعتبر زيت الأفوكادو من أفضل الزيوت للشعر؛ لأن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في هذا الزيت أكثر ثراءً من الزيوت الأخرى، بما في ذلك جوز الهند وبذور العنب.

يحتوي زيت الأفوكادو على العناصر الغذائية والفيتامينات A وB وD وE وبعض الأحماض الأمينية والدهنية الأساسية، كما يعمل زيت الأفوكادو كمرطب جيد يساعد على تحسن الدورة الدموية. يمكنك أخذ كمية صغيرة من زيت الأفوكادو وتدليك فروة رأس الطفل بانتظام.

3. زيت جوز الهند

لا يحتوي زيت جوز الهند على أي مواد كيميائية، إضافة إلى أنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والفيتامينات التي تحمي الشعر من التساقط والصلع.

على الرغم من أن شامبو طفلك قد يحتوي على زيت جوز الهند، فمن الأفضل دائماً خلط بعض الزيت مع شامبو طفلك، فهو بمثابة مرطب جيد، فإذا كان طفلك يعاني من شعر جاف وتالف، يمكنك وضع زيت جوز الهند على الشعر قبل النوم وغسله بلطف بشامبو الأطفال في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

على الجانب الآخر، قد يساعد التطبيق المنتظم لزيت جوز الهند على شعر طفلك في ترطيب شعر طفلك.

4. زيت الجوجوبا

يعد زيت الجوجوبا هو الزيت الأفضل لعلاج تساقط الشعر، فهو يساعد على نمو خلايا الشعر، ويقلل من تساقطه، ويمكن استخدام زيت الجوجوبا مع الزيوت العطرية الأخرى وتدليك فروة رأس طفلك به؛ لتحفيز الدورة الدموية.

5. زيت السمسم

يستخدم هذا الزيت في العديد من المستحضرات لنمو الشعر ، والتي تعالج الالتهابات الفطرية والتهابات فروة الرأس، ويمكنك أخذ كمية صغيرة من زيت السمسم وتدليكها على فروة رأس طفلك؛ لأن تغلغله العالي يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل من جفافها.

6. زيت الزيتون

يعزز زيت الزيتون صحة فروة الرأس، ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس. يمكنك أخذ كمية صغيرة من زيت الزيتون وزيت الخروع بكميات متساوية، وتسخين الزيت حتى يصبح فاتراً، ثم ضعيه على فروة رأس طفلك وشعره والقيام بتدليكه لمدة 10 دقائق، سيساعد ذلك على حبس الرطوبة في شعر طفلك.

7. زيت عباد الشمس

يستخدم زيت عباد الشمس لمنع تساقط الشعر والصلع؛ لأنه غني بحمض الأوليك واللينوليك، وهما من الأحماض التي تساعد على ترطيب وتنشيط الدورة الدموية.

إذا كان شعر طفلك جافاً، فمن الجيد وضع زيت عباد الشمس مباشرة على شعره. يمكنك أخذ 5 قطرات من زيت عباد الشمس في راحة يدك، ضعيه على أطراف شعر طفلك وتدليك فروة رأسه ثم تركه لمدة ساعة وشطفه جيداً، كرري هذه الوصفة أسبوعياً لاستعادة الرطوبة المفقودة من الشعر وتحفيز نمو الشعر في رأس طفلك.

8. زيت الأرجان

يرطب زيت الأرجان شعر طفلك، فهو يتغلغل بعمق داخل جذع الشعر ويغذي الشعر بعمق ويعمل على إيقاف تكسر الشعر، ومنح شعر طفلك النعومة واللمعان.

9. زيت الخردل

زيت الخردل يساعد على تحفيز نمو الشعر، حيث تساعد الأحماض الدهنية، مثل حمض الأوليك واللينوليك الموجوديْن في زيت الخردل على تحفيز الدورة الدموية في فروة رأس طفلك وزيادة نمو الشعر.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك غلي زيت الخردل وتركه ليبرد لتدليك رأس طفلك قبل الاستحمام.

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