8 نصائح لتعزيز مهارات الابتكار والإبداع لدى الأطفال

يمتلك جميع الأطفال بعض المهارات التي تحتاج إلى التشجيع والارتقاء بها لاكتشاف قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم التي لم تكن معروفة لهم. تعد أبرز تلك المهارات هي الرسم والتلوين والكتابة، لذا يمكن لكل أم اتباع بعض النصائح التي يمكنها تنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى الأطفال، وهي كالتالي وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي:

1. خلق بيئة إيجابية

يحتاج الأطفال إلى بيئة إيجابية للتعبير عن أفكارهم ويصبحون أكثر إبداعاً، لذا يجب توفير بيئة إيجابية للأطفال لمنحهم الفرصة للابتكار والإبداع، ولذا يجب على الوالدين تشجيع الطفل ومنحه الحب والرعاية والدعم.

2. توفير الموارد الإبداعية في متناول يد الطفل

تتطلب بعض مجالات الأنشطة موارد وأدوات يجب توفيرها بالقرب من الطفل لمساعدته على الإبداع، فإذا كان بإمكان الأطفال الوصول بسهولة إلى الأقلام والورق وأقلام التلوين وغيرها من المواد الحرفية، فيمكنهم إظهار إبداعاتهم. يمكن للأطفال البدء بصنع العديد من الأشغال اليدوية المذهلة حتى من أبسط المواد، مثل قصاصات الورق والصناديق الفارغة، لذا فإن الاحتفاظ بالأقلام اللامعة وأقلام الرسم يساعد على تعزيز الإبداع لدى طفلك.

3. توفير الألعاب الإبداعية

يمكن أن يكون الاستثمار وشراء الألعاب التي تعزز الإبداع لدى الأطفال هو أفضل استثمار لك. يمكن للألعاب مثل مكعبات البناء وألعاب الملابس والحيوانات أن تشجع اللعب الخيالي والإبداع.

يمكن للأطفال استكشاف الإبداع اللامحدود داخل هذه الألعاب. يمكن للألغاز أيضاً أن تساعد الأطفال على إشباع عقولهم الفضولية مع توفير وقت للأم للعب الممتع مع أطفالها أيضاً.

4. تعزيز الأفكار الملهمة

كل طفل تكون لديه اهتمامات وبعض الأنشطة التي يفضلها، والتي يمكن أن تقوده إلى الإبداع، لذا شجعي طفلك على الانخراط في مختلف أنواع النشاطات التي يحبها، فيمكنك دائماً تشجيعه والتفكير معه. يمكنك أيضاً إرشاده على طول الطريق؛ حتى يستكشف ويحقق المهارة التي يحاول اكتسابها.

5. ممارسة الطفل لأنشطته المفضلة

من أجل تنمية بعض جوانب الإبداع لدى أطفالك، يجب توفير وقت للطفل لممارسة أنشطته وهواياته. لذا، لا تضعي أطفالك في جدول زمني محدود من الوقت لإظهار قدراتهم الإبداعية في فترة زمنية محدودة.

6. تقليل وقت الشاشة

من المهم جداً تقييد وتقليل وقت الشاشة للأطفال الذين يقضون ساعات أمام التلفزيون، فإذا كان طفلك يقضي معظم اليوم مستلقياً على الأريكة ويشاهد التلفاز أو يلعب ألعاب الهاتف المحمول، فمن المؤكد أنه لن يمنح نفسه الفرصة للإبداع؛ لأنه في معظم الأوقات ملتصق بالشاشات. يمكنك تشجيع أطفالك على استكشاف قدراتهم الإبداعية وخيالهم بدلاً من اللعب بجهاز لا يناسبهم.

7. استكشاف أماكن جديدة

غالباً ما يشعر الأطفال بالملل عند الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة، فيجب أن يحصلوا على فرصة لاستكشاف البيئة المحيطة بهم، مع الاستمرار في تغيير البيئة الإبداعية لطفلك ومنحه الفرصة لاستكشاف ما يناسبه بشكل أفضل بنفسه.

8. تشجيع التنوع

يجب تشجيع الطفل على ممارسة هواياته المفضلة بانتظام والقيام بممارستها معه في بعض الأوقات، ويجب في الوقت نفسه الانفتاح على الأفكار والتجارب الجديدة ومنح الطفل الفرصة لاكتشافها وإظهار قدراتهم الإبداعية.

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