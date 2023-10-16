طريقة للحفاظ على رطوبة بشرة الرضيع خلال الأشهر الستة الأولى من عمره

بشرة الرضيع حساسة جداً، ولكن أحياناً تظهر على وجه الرضيع حبوب صغيرة، وهي حالة شائعة في الشهور الأولى، وأحد أسبابها هو تعرض الطفل لجو حار ورطب، مما يؤدي إلى احتباس العرق تحت جلده وظهور بثور، والسؤال الآن: ما هي الأعراض الواجب على الأم مراقبتها للتأكد من عدم وصول رضيعها إلى مرحلة الجفاف؟ وماذا تفعل لمنع تأثير حرارة الصيف؟ وهل شرب الماء يفيد بشرة الرضيع؟ كلها أسئلة تدور في ذهن الأم.. والإجابة ووضع الحلول يستعرضها استشاري طب الأطفال الدكتور علي فريد.. مع تفاصيل أخرى كثيرة تتعرفين إليها أثناء قراءة هذا التقرير.

بشرة الرضيع

يفضل أن يشرب الرضع الحليب الذي يوفر لهم كل السوائل اللازمة لجسمهم خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم.

وفي الصيف، يمكن تقديم حليب الأم أو الحليب الصناعي بشكل متكرر للرضع؛ للحفاظ على ترطيب أجسامهم.

وبعد ستة أشهر، يمكن بدء تقديم الماء للرضع في الصيف في حالات الحر الشديد أو عند الشعور بالعطش.

ولكن ينصح بتقديم كميات صغيرة من الماء بشكل متكرر وليس بشكل كبير دفعة واحدة، وأن يكون الماء نظيفاً ومغلياً.

مع مراقبة الرضع بشكل دقيق؛ لضمان عدم تعرضهم للجفاف، وتقديم الماء بشكل منتظم، بجانب حليب الأم أو الصناعي.

وفي الحالات الطارئة، مثل ظهور ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإسهال، يجب الاتصال بالطبيب على الفور.

تجنب تقديم العصائر حفاظاً على رطوبة البشرة

احذري تقديم عصائر الفواكه الطبيعية للرضع، الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

حيث إنها غير ضرورية لتغذية الرضع في هذه المرحلة، ويمكن أن تسبب الإسهال والتقيؤ والحساسية.

بدلاً من ذلك، يوجد حليب الأم أو الحليب الصناعي الذي يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة للرضع.

وبعد عمر 6 أشهر، يمكن تقديم بعض عصائر الفواكه الطبيعية للرضع، ولكن ينبغي تقديمها بكميات صغيرة.

وتخفيفها بالماء النظيف المغلي، وتجنب إضافة السكريات أو النكهات، والمواد الحافظة التي قد تضر بصحة الرضع.

ويجب مراقبة الرضع بعناية؛ لتحديد ما إذا كانوا يتحملون العصائر الطبيعية، وتقديمها في الأوقات التي لا يتم فيها تقديم حليب الأم أو الحليب الصناعي... وفي الحالات الطارئة؛ مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإسهال، ويجب الاتصال بالطبيب على الفور.

العصائر الطبيعية الأكثر أماناً لبشرة الرضع

بعد عمر 6 أشهر، يمكن تقديم بعض عصائر الفواكه الطبيعية للرضع، ولكن ينصح بالحذر وتقديمها بكميات صغيرة وتركيزها.

وتخفيفها بالماء النظيف المغلي.. مثل عصير التفاح المخفف بالماء النظيف المغلي، عصير الكمثرى، عصير الجزر، عصير الكرز، عصير الخوخ.

مع تجنب تقديم عصائر الفواكه الحمضية مثل: البرتقال والجريب فروت للرضع، الذين يعانون من مشاكل في الهضم.

وتجنب إضافة السكريات والعديد من النكهات والمواد الحافظة التي قد تضر بصحة الرضع.

أعراض يجب مراقبتها

يعتبر الجفاف من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها الرضع في الصيف، ويجب على الأهل مراقبة الرضع بعناية للتأكد من عدم تعرضهم للجفاف.. وتشمل الأعراض ما يلي:

الجفاف في الفم: يصبح فم الرضيع جافاً، ويتحسس الشفاه واللسان، وقد يصاب بالجفاف في الحلق.

البول القليل: إذا لاحظت أن الرضيع يتبول بكميات قليلة أقل من 6 مرات في اليوم، فقد يكون هذا إشارة إلى الجفاف.

نقص الوزن: إذا لاحظت أن الرضيع يفقد الوزن بشكل سريع، فقد يكون هذا إشارة إلى الجفاف.

البكاء المفرط: إذا كان الرضيع يبكي بشكل مفرط ويصعب تهدئته، فقد يكون هذا إشارة إلى الجفاف.

النعاس والارتباك: يمكن للجفاف أن يؤدي إلى الشعور بالنعاس والارتباك لدى الرضيع.

على الأهل مراقبة الرضع بعناية، وتوفير كميات كافية من السوائل للتأكد من عدم تعرضهم للجفاف.

الكمية المناسبة من الماء التي يجب تقديمها

تختلف الكمية المناسبة من الماء التي يجب تقديمها للرضيع في الصيف حسب عمر الرضيع وحالته الصحية والظروف المناخية.

الأطفال دون عامين: يجب تقديم حليب الأم أو الحليب الصناعي بشكل منتظم، ولا يوصى بتقديم الماء لهم إلا إذا كانوا يعانون من حالات صحية معينة أو حالة الجفاف.

الأطفال بين عامين و5 سنوات: تقديم حوالي 1-1.5 لتر من الماء يومياً للأطفال بين عامين و5 سنوات، حسب درجة الحرارة ونشاط الطفل.

الأطفال فوق 5 سنوات: يجب تقديم حوالي 1.5-2 لتر من الماء يومياً للأطفال فوق 5 سنوات، حسب درجة الحرارة ونشاط الطفل.

ويجب الحرص على توفير الماء النظيف والمحلى، وتوفير الكميات الكافية من السوائل للرضع في الصيف، لمنع الجفاف والحرارة الشديدة.

كما ينصح تقسيم السوائل على عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول كميات كبيرة مرة واحدة، وفي حالة عدم اليقين يجب الاتصال بالطبيب؛ للحصول على المشورة الطبية اللازمة.

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