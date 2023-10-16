نصائح ذهبية لتقوية عظام الأطفال

أثبتت الدراسات، أن متانة عظام طفلك، تعود للطعام الذي كنت تتناولينه أثناء الحمل، ومدى ارتفاع الكالسيوم في جسدك، لكن العظم هو نسيج حي في الهيكل العظمي الذي يتغير باستمرار. حيث يتم استبدال العظام القديمة بأخرى جديدة. وتنمو أكبر كمية من الأنسجة العظمية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة مع توسع الهيكل العظمي في الحجم والكثافة. خلال هذه الفترة من النمو النشط عندما يكون الكالسيوم ضرورياً. بالإضافة إلى حاجة الطفل لكمية كبيرة من الكالسيوم، يمتص الجسم الفتي الكالسيوم بشكل أكثر فاعلية. لهذا السبب، يحتاج الأطفال إلى تخزين كميات إضافية من الكالسيوم من أجل صحة العظام.

فيما يلي تفصيل لخطوات تساعدين بها طفلك، على تقوية صحة عظامه، كما يرشدك إليها الأطباء والمتخصصون.



يُعد النشاط البدني والكالسيوم وفيتامين د خلال مرحلة الطفولة ضروريين لبناء عظام قوية للمساعدة في الوقاية من الكسور وهشاشة العظام. في وقت لاحق من الحياة.

بعض مصادر الكالسيوم الأكثر شيوعاً هي من منتجات الألبان، مثل الحليب واللبن والجبن. ومع ذلك، لاحظي أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يرتبط بالدهون ولا يتم امتصاصه. ولهذا السبب، يجب أن يحصل الأطفال على الكالسيوم الغذائي من منتجات الألبان الخالية من الدهون، والتي يتم تناولها بعد ساعة واحدة على الأقل من وجبات الطعام. وتشمل المصادر الأخرى حليب الصويا المدعم بالكالسيوم والعصائر، وسمك السلمون المعلب (مع العظام) والسردين، والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل البروكلي واللفت.

صحة العظام للأطفال

لكي يكون الكالسيوم فعالاً في نمو العظام وتطورها، من المهم أيضاً أن يحصل الأطفال على ما يكفي من فيتامين د. ويمكن القيام بذلك من خلال التعرض لأشعة الشمس بعناية وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب المدعم ومنتجات الألبان وزيت كبد سمك القد والحليب الأحمر. اللحوم والبيض والفطر وبعض الأسماك الدهنية.

من المهم أيضاً أخذ مكملات الكالسيوم وفيتامين د في الاعتبار، لضمان حصول الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة معينة، على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تعزز العظام. يجب عليك استشارة طبيب أطفالك قبل إعطاء المكملات الغذائية.

توصيات صحة العظام حسب العمر

العمر 7 وأصغر

تناول الكالسيوم: 250 ملغ مرتين يومياً.

تناول فيتامين د3: 250 وحدة دولية مرتين يومياً.

الأعمار 8-13 سنة

تناول الكالسيوم: 500 ملغ مرتين يومياً.

تناول فيتامين د3: 500 وحدة دولية مرتين يومياً.

العمر 14 وما فوق

تناول الكالسيوم: 600 ملغ مرتين يومياً.

تناول فيتامين د3: 2000 وحدة دولية مرتين يومياً.

النشاط البدني للطفل

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د، يجب على الأطفال المشاركة في النشاط البدني. فمن الناحية المثالية، يجب أن تكون التمارين الرياضية جزءاً من الروتين اليومي للطفل. وعلى الآباء مساعدة أطفالهم في العثور على الأنشطة والرياضات التي يستمتعون بها، حتى يستمروا في المشاركة فيها.

لذلك كما يؤكد الأطباء، أن الأمر لا يتطلب حبوباً مصنعة أو مكملات غذائية فاخرة، لأن وضع روتين لتناول الكالسيوم وفيتامين د، إلى جانب القليل من التمارين الرياضية، هو "الوصفة الطبية" المثمرة لعظام صحية.

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