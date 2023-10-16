شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبة للتخلص من الشيب وحيلة صينية لعدم ظهور الشعر الأبيض في أي منطقة بالجسم مرة أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر أحد أكثر العلامات ظهوراً على الإنسان من العلامات التي تؤرق الكثير من الأشخاص وتعد كعلامة من علامات الشيخوخة هو الشيب المبكر وظهوره على الإنسان، ولا يعتبر دائماً أن يكون ظهور الشيب المبكر والذي يعتبر تحول لون شعر الإنسان إلى الشعر الرمادي من علامات الشيخوخة ولكن توجد علامات أخرى.أهم أسباب ظهور شيب الشعر ووصفة الحلبة

يعتبر شيب الشعر من أحد علامات الشيخوخة وتظهر على لون شعر الإنسان العادي وتحوله للشعر الرمادي، وإن أحد أهم أسباب ظهور شيب الشعر على الإنسان كعلامة من علامات الشيخوخة هو نقص فيتامين ب12 والحديد الحاد والبرتين المزمن ونقص النحاس في جسم الإنسان، ويتجه البعض إلى تلوين الشعر الأبيض أو الرمادي بالصبغة لكي يعود لهم المظهر الشبابي مرة أخرى، ولكن توجد وصفات تساعد في التخلص من شيب الشعر بطرق بسيطةيعتبر من الوصفات التي تساعد في علاج شيب الشعر والقضاء عليه منزلياً هي وصفة بذور الأملا والحلبة حيث تحتوي على فيتامين c أما بذور الحلبة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية وعند إجتماعهما في خلطة واحدة يساعدا في علاج شيب الشعر، ووصفة الحناء والقهوة ويمكن تحضيرها من خلال غلي بعض الماء مع القهوة وإضافة الحناء لهما عندما يبردا ثم تركهما ساعة وإضافة أي زيت لهما ثم وضعهما على فروة الرأس لمدة ساعة، ووصفة أوراق الكاري وزيت جوز الهند عبارة عن أوراق كاري تغلي في مقلاة مع الماء ويضاف لهما زيت جوز الهند ويترك الخليط يغلي ثم يوضع على الرأس طوال الليل ويغسل صباحاً، أما وصفة زيت اللوز وعصير الليمون عبارة عن خليط زيت لوز وعصير ليمون يوضعا على الرأس لمدة نصف ساعة ويغسل بالشامبو.



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