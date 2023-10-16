شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أنف يوضح طرق الوقاية من تراكم شمع الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرجع تراكم الشمع داخل الأذن إلى عدة عوامل من بينها لعب الشخص فى أذنيه بأيديه بحجة نظافتها، ما يترتب على ذلك دخول الشمع إلى داخل الأذن بدل من خروجه إلى خارج الأذن، وفقًا لما أكده الدكتور أيمن على عبد الفتاح، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بجامعة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن شمع الأذن يتكون عند جميع الأفراد بشكل طبيعى وهو عبارة عن مواد تفرز بغدد موجودة فى القناة خارجية للأذن وهى الغدد العرقية التى تتحول إلى غدد لإفراز الشحم "شمع الأذن".

الوقاية من الإصابة بتراكم الأذنونصح الدكتور أيمن على الأشخاص بضرورة إبعادهم عن استخدام الأعواد الخشبية أو القطنية فى مسألة نظافة الأذن حتى لا يحدث تراكم للشمع، وتجنب أولياء الأمور من محاولة نظافة أذن أبنائهم فى المنزل حتى لا يحدث لهم أضرار.

بالإضافة إلى استبعاد المياه عن الأذن أثناء أخذ الشاور لديك، وأيضًا عند الخروج من حمام السباحة أو البحر يجب عليك تنشيف الأذن ولكن بشكل حذر أو تتركها تنشف لوحدها بدون تدخل منك.

طريقة العلاج

عمل تشفيط للشمع إذا كان لينا وكمية بسيطة منه.

إذا كان جاف ولكن بحجم صغير يمكن علاجه أيضًا بسهولة عن طريق نقط من الصيدلية

وفى حالة وجود الشمع الصلب الجاف تحتاج تلك الحالة إلى ما يسمى بـ "غسيل الأذن" أو "Ear washing".

ونصح أستاذ الجامعة بعدم غسيل الأذن مرات متتالية حتى لا يسبب التهابات بالأذن، موضحًا أن مسألة التدخل الجراحى تكون فى الحالات النادرة جدًا.