شكرا لقرائتكم خبر عن حمى الضنك.. اعرف أعراضها ومتى تجب زيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى الضنك هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة البعوض، وتسبب هذه الحالة أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا بعد 5 إلى 6 أيام من التعرض للدغة بعوضة معدية، ومن المهم اتباع جميع الاحتياطات اللازمة لمنع لدغات البعوض، وفي بعض الحالات عندما تكون حمى الضنك خفيفة فقد لا تظهر أي أعراض، في البداية يمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى مثل الأنفلونزا، وإليك جميع أعراض حمى الضنك التي يمكن أن تساعدك في علاجها في الوقت المناسب، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".





حمى الضنك: العلامات والأعراض التي تحتاج إلى معرفتها

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة يمكن أن يصل إلى 40 درجة مئوية

عادة ما تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة

آلام شديدة في المفاصل والعضلات

صداع حاد

الطفح الجلدي

غثيان

القيء

ألم خلف العينين

يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو نحو ذلك، وفي بعض الحالات، تتفاقم الأعراض ويمكن أن تصبح مهددة للحياة، وهذا ما يسمى حمى الضنك الشديدة أو حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة حمى الضنك. ويسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

العلامات التحذيرية لحمى الضنك النزفية هي-

تضخم الكبد

ضعف أداء الدورة الدموية

نزيف الأنف

ارتفاع درجة الحرارة

تلف الأوعية الدموية (نزيف تحت الجلد)

تنفس سريع

ألم شديد في البطن

تعب

متى ترى الطبيب

إذا كنت تعاني من الحمى مع أي من الأعراض الأخرى لحمى الضنك، فيجب عليك مراجعة الطبيب، في البداية مطلوب فحص الدم للتشخيص. وفي وقت لاحق، يعد الفحص المستمر لعدد الصفائح الدموية أمرًا إلزاميًا أيضًا.