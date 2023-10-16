شكرا لقرائتكم خبر عن نقص حدة الإبصار علامة على الإصابة بانفصال الشبكية.. استشاري عيون يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصال الشبكية من ضمن أمراض العيون الشائعة، وفقًا لما أكد الدكتور عمرو منير، أستاذ العيون بكلية طب سوهاج لـ ”الخليج 365” حيث إن الانفصال أحد أمراض العيون ولكنها على درجة عالية من الخطورة نظرًا لأن الشبكية المنفصلة هى نسيج عصبى ووجود الشبكية فى مرحلة الانفصال فترة من الوقت يجعلها خاضعة للضمور ما يؤدى إلى فقدانها نهائيا.

من أهم أعراضه نقص فى حدة الإبصار والتى تكون فى البداية غير ملحوظة حتى يصبح النظر ضعيف للغاية، فى البداية يمكن التنبؤ به فى حالة وجود رؤية فلاشات من الضؤء ولكن مع مرور الوقت يظهر علامات الأنفصال الشبكى الرئيسية.

وفى حالة القطع الصغير يمكن علاجه بالليزر الكوجى الذى يعمل على تثبيت الجزء المقطوع من الشبكية فى مكانه، وإذا كان القطع كبيرًا إذا حدث انفصال فى الشبكية بدرجة كبيرة فسوف يكون العلاج الأساسى هى عملية قطع للجسم الزجاجى وإزالته، وكى شبكية بالليزر مع حقن سائل لتثبيت الشبكية فى مكانها، وهذا النوع من الانفصال الشبكى يحتاج ندخل سريع من الطبيب المختص.



أنواع انفصال الشبكية فى العيون النوع الأول انفصال الشبكية القطعى هو النوع الأول الذى يعرف من طوال العيون لأن هذا القطع خلال ايام سيبدا السائل الموجود بالجسم الزجاجى فى الدخول بالطبقة بين الشبكية المقطوعة والأوعية الدموية التى اسفلها مما تساعد على حدوث الانفصال الشبكى فى وقت سريع.

النوع الثانىانفصال الشبكية نتيجة تجمع سوائل تحت الشبكية غالبا يحدث تجمع نتيجة التهاب فى طبقات العين الخارجية ويحدث فى الغالب فى حالة الأمراض المناعية والتهاباتها تجمع سوائل نتيجة هذا الالتهاب، ويتم معالجته بشكل رئيسى عن طريق علاج السبب المسبب لهذا المرض المناعى

النوع الثالثيرجع إلى سبب نزيف الجسم الزجاجى من الممكن حدوثه نتيجة إصابة سابقة بالعين.

وفى حالة عدم إيقاف النزيف فيحدث تليف وشد على سطح الشبكية ونزعها من مكانها ما يؤدى إلى حدوث انفصال فى الشبكية هذا النوع يتم علاجه أولاً بفحص المرضى جيدًا الذين يعانون من أمراض السكرى بنوعيه حتى نتفادى حدوث تكون أوعية دموية ونزيف بالشبكية، ولكن إذا تأخر الفحص فيتم أجراء عملية بازالة الجسم الزجاجى وكى للشبكية بالليزر وقطع هذة التليفات وإزالتها، وحقن السائل اثناء الكى لتثبيت الشبكية بمكانها.