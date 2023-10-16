شكرا لقرائتكم خبر عن البواسير.. اعرف الأسباب والأعراض ونصائح العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير، هي أوعية دموية ملتهبة ومتورمة تقع في المنطقة الشرجية والمستقيمية، وفي البداية غالبًا ما تؤدي إلى نزيف غير مؤلم أثناء حركات الأمعاء، والذي يمكن أن يتطور لاحقًا إلى أحاسيس مؤلمة، قد تسبب البواسير أيضًا حكة وتورمًا في محيط منطقة الشرج، وإليك الأسباب والأعراض وطرق الوقاية، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".









درجات الإصابة بالبواسير

الدرجة الأولى: هذه البواسير داخلية وتؤدي في المقام الأول إلى نزيف غير مؤلم مع عدم وجود تورم ملحوظ خارج القناة الشرجية، يتم التشخيص عادةً باستخدام أداة منظار المستقيم.

الدرجة الثانية: في هذه المرحلة، يبدأ البروز من القناة الشرجية ولكنه عادةً ما يتراجع من تلقاء نفسه بعد حركة الأمعاء.

الدرجة الثالثة: في هذه الفئة تظهر أثناء التبرز يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة.

الدرجة الرابعة: وهي البواسير الخارجية التي تبقى خارج القناة الشرجية طوال الوقت، مما يسبب الألم وعدم الراحة.

الدرجة الخامسة (البواسير المتخثرة): في هذه المرحلة تصبح البواسير مؤلمة للغاية.

أسباب البواسير

البواسير يمكن أن تكون ناجمة عن عوامل مختلفة، وتشمل هذه ضعف أنسجة المستقيم والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، ما يؤثر على حوالي 35٪ من النساء الحوامل، في حين أن البواسير أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 50 عامًا، إلا أنها يمكن أن تحدث أيضًا عند الأفراد الأصغر سنًا، يساهم الإسهال المزمن والإجهاد أثناء الإمساك في تطورها عن طريق الضغط على الأوعية الدموية، الجلوس لفترات طويلة، وخاصة على المرحاض، يمكن أن يزيد من المخاطر.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وتكرار رفع الأثقال قد يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالبواسير، تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم المخاطر بسبب الضغط الزائد على البطن، ويمكن أن يؤدي علم الوراثة إلى تعريض بعض الأفراد للإصابة بالبواسير، كما أن النيكوتين يعزز تكوين البواسير.

العلامات والأعراض

البواسير الداخلية غالبًا ما تكون غير مؤلمة ويمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، قد تسبب نزيفًا في المستقيم، تكون البواسير الخارجية أكثر وضوحًا، مما يسبب حكة أو ألمًا في فتحة الشرج، إلى جانب وجود كتل بالقرب من فتحة الشرج ونزيف من المستقيم. يمكن أن تكون البواسير المتدلية مؤلمة وتتطلب تعديلًا يدويًا.

التشخيص والعلاج

من المستحسن زيارة جراح عام يمكنه تقييم حالتك وتقديم تشخيص نهائي وتحديد مدى خطورة البواسير لديك ووضع خطة علاجية. بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم الجراح بإجراء التنظير السيني أو تنظير القولون للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء تطور البواسير.

خيارات العلاج

يوفر العلاج بالليزر مزايا متميزة مقارنة بجراحة البواسير التقليدية من حيث تخفيف الألم والتعافي بشكل أسرع، ويرتبط أيضًا بمضاعفات أقل والحفاظ بشكل أفضل على التشريح الطبيعي للقناة الشرجية والوسائد الشرجية، في عملية رأب البواسير بالليزر.

الوقاية وتغييرات نمط الحياة

إن الوقاية من البواسير والحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن عدة مكونات رئيسية. أولاً، من الضروري الالتزام بالإرشادات الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي الجيدة، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح وممارسة النشاط البدني المنتظم أمرًا أساسيًا للحفاظ على وظيفة الأمعاء بشكل عام.

يعد تناول كمية كافية من الألياف أمرًا بالغ الأهمية لأنه يلين البراز ويساعد على منع الإمساك، وهو المساهم الشائع في الإصابة بالبواسير، عادات الأمعاء الصحية، مثل الاستجابة السريعة للحاجة إلى حركة الأمعاء، يمكن أن تقلل من خطر الإجهاد أثناء التغوط، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم البواسير. وأخيرًا، يُنصح بجدولة فحوصات الرعاية الصحية المنتظمة لتسهيل الكشف المبكر وإدارة المشكلات المحتملة المتعلقة بالبواسير أو صحة الجهاز الهضمي.