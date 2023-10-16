شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية توصى بتناول الفواكه والخضار الطازج لمرضى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لاشك فيه أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة العامة، إلا أن هناك بعض الأطعمة لا تتناسب مع بعض المرضى ذوى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والكلى، لذا فيجب عليهم اتباع أنظمة صحية سليمة لهم.

وقالت الدكتورة بسمة حسين أخصائية تغذية الأطفال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أمراض الكلى خاصة المرمنة منها تعتبر من أهم المشاكل الصحية التى يجب معها اتباع نظام غذائي منتظم، لأن الكلى هى المسئولة تنقية الدم من مخلفات الأيض الناتجة عن استهلاك الخلايا للمغذيات المختلفة مثل البروتينات والكربوهيدرات وغيرها .

وأشارت الأخصائية عندما تمرض الكلى فان قدرتها على التخلص من مخلفات الأيض تتأثر، لذلك يجب على مرضى الكلى اتباع النظام الغذائي المناسب لكل حالة على حسب حالة الكلى .

إرشادات غذائية لمرض الكلى

يجب أن يكون النظام الغذائي لمريض الكلى منخفض الصوديوم والفسفور والبروتين وتختلف النسب بحسب درجة حالة المريض .

ضرورة الاهتمام بالبروتينات ذات الجودة العالية

التقليل من الاطعمة قليلة البوتاسيوم، والحد من الأطعمة عالية البوتاسيوم.

والحد من استهلاك الألبان .

اختيار الفواكه "التفاح، الأناناس والكمثرى"، والتقليل من تناول المجففات .

الخضراوات الطازجة مثل الخيار والبتنجان بدون القشر وكذلك تناول الجزر.

تناول المياه للشرب ولكن بعد الاستشارة الطبية .

الابتعاد تماما عن استخدام الأطعمة المعلبة .