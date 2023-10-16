شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون ورم.. ناجيات من سرطانات الثدى يروين تجاربهن من أعراض نادرة للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور كتل فى الثدى واحدة من العلامات الشائعة للإصابة بسرطان الثدى، ولكن قد تظهر الكتل بسبب بعض الأمراض أيضًا ومنها الأورام الليفية والأكياس والغدد اللبنية، وفى هذا التقرير تحذر امرأتان نجتا من أنواع فرعية من سرطان الثدي من البحث عن علامات أقل وضوحًا للمرض ليس لها علاقة بظهور أورام.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم تشخيص إصابة كل من أوليفيا فرانز وميدو بيلي بأنواع أقل شيوعًا من سرطان الثدى على الرغم من عدم ظهور الكتل المميزة التي عادة ما تدفع النساء إلى طلب رأي طبي.

كانت السيدة فرانز تبلغ من العمر 27 عامًا عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي الالتهابي في المرحلة الرابعة (IBC) بعد أن لاحظت تورمًا في ثديها أثناء إرضاع ابنها وعندما زارت السيدة فرانز طبيبها لأول مرة، تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ على أنها مصابة بالتهاب الضرع، وهو تورم في الثدي يحدث عادة بسبب العدوى.

عندما زارت السيدة فرانز طبيبها وتم تشخيص إصابتها في البداية بالتهاب الضرع، كان تورم الثدي يحدث عادةً بسبب العدوى ومع ذلك، بعد أسبوع من عدم جدوى المضادات الحيوية، لاحظت السيدة فرانز أيضًا أن ثديها أصبح أحمر جدًا وتضاعف حجمه تقريبًا كما لاحظت وجود إفرازات من حلمة ثديها.

تم تشخيص إصابة ميدو بيلي بسرطان الثدي الفصيصي في المرحلة الأولى، وهو سرطان ينمو وينتشر عادة دون تشكيل كتلة مميزة وقالت السيدة بيلي: "لم أشعر قط بكتلة، وشعرت أيضًا أنني بحالة جيدة حقًا، لذلك فاجأني الأمر حقًا، كانت السيدة بيلي تتمتع دائمًا بصحة جيدة ونشطة، ولم تفوت أبدًا تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا ولكن بعد وقت قصير من عيد ميلادها التاسع والأربعين، استدعاها الأطباء بعد أن لاحظوا شيئًا مثيرًا للقلق في فحصها الأخير.

ومع ذلك، بعد أسبوع من تناول المضادات الحيوية، لم يساعد ذلك لاحظت السيدة فرانز أيضًا أن ثديها كان أحمر اللون للغاية وتضاعف حجمه تقريبًا. كما لاحظت وجود إفرازات من حلمتها.

بعد إجراء الموجات فوق الصوتية والخزعة، تلقت السيدة فرانز تشخيص الإصابة بـ IBC، وهو نوع نادر من سرطان الثدي العدواني الذي لا يظهر دائمًا مع الأعراض الشائعة المتمثلة في وجود ورم في الثدي.

IBC هو شكل نادر من سرطان الثدي، ويمثل فقط 1 إلى 5% من جميع حالات سرطان الثدي. ويميل إلى الحدوث عند النساء الأصغر من 40 عامًا. وهو أكثر عدوانية، وينمو وينتشر بشكل أسرع بكثير من أشكال السرطان الأكثر شيوعًا.

بالإضافة إلى ذلك، بسبب أعراضه غير العادية، غالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل لاحقة، وفي حالة واحدة من كل ثلاث حالات يتم تشخيصها، يكون السرطان قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.

سرطان الثدى

تشمل الأعراض الأخرى شعورًا دافئًا عند لمس ثدي واحد، وتورم العقد الليمفاوية تحت الذراعين وبالقرب من عظمة الترقوة والحلمة المقلوبة كانت السيدة بيلي تتمتع دائمًا بصحة جيدة ونشطة، ولم تفوت أبدًا تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا ولكن بعد وقت قصير من عيد ميلادها التاسع والأربعين، استدعاها الأطباء بعد أن لاحظوا شيئًا مثيرًا للقلق في فحصها الأخير.

كانت أخصائية الأشعة تبحث باستخدام الموجات فوق الصوتية وقالت "لدينا بعض المجالات المثيرة للقلق هنا، تم تشخيص إصابة كل من أوليفيا فرانز وميدو بيلي بأنواع أقل شيوعًا من سرطان الثدي بعد تعرضهما لأعراض لم يتم الحديث عنها كثيرًا بخلاف الكتلة المميزة التي تدفع النساء إلى طلب رأي طبي.

تم تشخيص إصابة كل من أوليفيا فرانز وميدو بيلي بأنواع أقل شيوعًا من سرطان الثدي بعد تعرضهما لأعراض لم يتم الحديث عنها كثيرًا بخلاف الكتلة المميزة التي تدفع النساء إلى طلب رأي طبي.

تم تشخيص إصابة السيدة بيلي بسرطان الثدي الفصيصي في المرحلة الأولى، وهو سرطان، مثل IBC، ينمو وينتشر عادةً دون تشكيل كتلة مميزة.

يبدأ سرطان الثدي الفصيصي في الغدد المنتجة للحليب في الثدي، وهو ثاني أكثر أشكال سرطان الثدي شيوعًا. ويمثل 10 إلى 15 بالمائة من الحالات التي تم تشخيصها.

قد يكون من الصعب تشخيصه بسبب الطريقة غير الطبيعية التي تنمو بها الخلايا، مما يجعل من الصعب التعرف عليها من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية مثل IBC، لا تتضمن الأعراض دائمًا وجود كتلة، ويمكن أن تظهر على شكل حلمة مقلوبة، وتغير في نسيج جلد الثدي وتورم.