طرق لزيادة معدل حرق الدهون في الأربعينيات من العمر

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القاهرة - سامية سيد - يقل معدل حرق الدهون في الجسم بعد سن الأربعين، ما يزيد صعوبة إنقاص الوزن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، وفي هذا التقرير نتعرف على 6 طرق لزيادة معدل التمثيل الغذائي "حرق الدهون" في الأربعينيات من عمرك، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما هو التمثيل الغذائي؟

تُعرف الآلية الداخلية التي يطلق بها جسمك الطاقة ويحرق السعرات الحرارية باسم التمثيل الغذائي.

وفقًا لـ Harvard Health، فإن التمثيل الغذائي يعمل على مدار الساعة للحفاظ على حركة جسمك، حتى عندما تكون مستريحًا أو نائمًا، عن طريق تحويل الطعام والمواد المغذية التي تتناولها إلى طاقة يحتاجها جسمك للتنفس، وتدوير الدم، والتطور واصلاح الخلايا، وتقوم بجميع الوظائف الأخرى الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

1 -​ إعطاء الأولوية لتمارين القوة

واحدة من أكثر الطرق فعالية لبدء عملية التمثيل الغذائي لديك في الأربعينيات من العمر هي تدريب القوة في روتين اللياقة البدنية الخاص بك.

كتلة العضلات الخالية من الدهون تشبه الفرن الذي يحرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

تهدف إلى ما لا يقل عن دورتين إلى ثلاث جلسات تدريب القوة في الأسبوع يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تمارين وزن الجسم أو أشرطة المقاومة أو رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية. تذكر أنك لا تحاول أن تصبح لاعب كمال أجسام، بل مجرد آلة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

2 - لا تفوت وجبات الطعام

على عكس ما قد تعتقد، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك عند تخطي وجبات الطعام، يدخل جسمك في "وضع المجاعة"، مما يجعله يحافظ على الطاقة ويحرق سعرات حرارية أقل.

بدلًا من ذلك، ركز على تناول وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم. قم بتضمين مزيج من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.

3 - ابق رطبًا

الماء هو أفضل صديق لعملية التمثيل الغذائي لديك. يمكن أن يتسبب الجفاف في انخفاض معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يزيد من صعوبة حرق السعرات الحرارية. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ولا تنس الترطيب قبل وأثناء وبعد التمرين. يمكن أن يساهم شاي الأعشاب أيضًا في تناول السوائل يوميًا.

4 - احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم هو سلاح سري عندما يتعلق الأمر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، تؤدي قلة النوم إلى تعطيل التوازن الهرموني لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك تنظيم الشهية وإنفاق الطاقة. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لمساعدة جسمك على التعافي والتجديد، والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك في أفضل حالاتها.

​5 - أضف التوابل إلى نظامك الغذائي

إن إضافة القليل من التوابل إلى حياتك يمكن أن يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك. تحتوي التوابل مثل الفلفل الحار والزنجبيل والكركم على مركبات يمكن أن تزيد بشكل مؤقت عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

6 - إدارة التوتر

الإجهاد ليس سيئًا لصحتك العقلية فحسب؛ بل هو أيضا الجاني تباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى إطلاق هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وبطء عملية التمثيل الغذائي.

ستساعدك تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق أو مجرد تخصيص وقت لممارسة الهوايات والاسترخاء في روتينك اليومي على إدارة التوتر.