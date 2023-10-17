شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات بترفع ضغط دمك من غير قصد.. لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ارتفاع ضغط الدم الآن حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويعد ارتفاع ضغط الدم المستمر أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية لذلك من الضروري الحفاظ على أرقام ضغط الدم الصحية، خاصة أن الكثيرين لا يعلمون أن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم دون قصد، وإليك بعض هذه الأخطاء التي يجب تجنبها، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv". العادات التي ترفع ضغط الدم 1. قلة النشاط البدنييمكن أن يساهم الخمول البدني في زيادة الوزن غير الصحي أو السمنة وارتفاع ضغط الدم، وينصح الخبراء بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، يمكن أن تحافظ على صحتك سليمة وتمنع أيضًا زيادة الوزن، يمكنك ببساطة الذهاب للنزهة أو القيام ببعض التمارين البسيطة في المنزل.

2. التدخين يمكن أن يؤدي التدخين ومضغ التبغ إلى تفاقم أرقام ضغط الدم لديك، يرتبط استخدام التبغ بمخاطر صحية متعددة، بما في ذلك السرطان، لتجنب ارتفاع ضغط الدم والأمراض القاتلة الأخرى يجب عليك التوقف عن استخدام التبغ على الفور.

3. التوتر والإجهادالإجهاد يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يؤثر التوتر أيضًا على صحتك العقلية والجسدية لذلك، جرب تقنيات إدارة التوتر لأنها أكثر ضررًا مما تعتقد.

4. الإفراط فى الكافيينقد يكون الكافيين جزءًا من روتينك اليومي ومع ذلك، فإن الاستهلاك الزائد للكافيين ضار ويمكن أن يرفع أرقام ضغط الدم لديك، واستهلاك الكحول أيضًا له نفس التأثيرات على جسمك.

5. تناول الكثير من الملحغالبًا ما يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتقليل استهلاكهم للملح، إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك مرتفعة دائمًا، فيجب ألا تتجاهل هذه الحالة، استشر الطبيب وتناول العلاج المناسب لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.