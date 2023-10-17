شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس العلامات الجسدية، يصعب اكتشاف أعراض مشاكل الصحة العقلية أو لا تكون مرئية للوهلة الأولى، في حين أن هناك بعض اضطرابات الصحة العقلية قد تكون وراثية، فإن العديد من الاضطرابات الأخرى تنبع من عوامل نمط الحياة مثل التوتر، وقلة النوم، وممارسة الرياضة، وأشعة الشمس، يمكن للمرء أن يتخذ تدابير فورية لحالات الصحة البدنية، ولكن نادرًا ما يتم اتخاذ الخطوات المتعلقة بالصحة العقلية، وإليك 10 أشياء يجب على الناس القيام بها كل يوم من أجل التمتع بصحة نفسية سليمة، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".





نصائح لتعزيز الصحة العقلية

أن العناية بصحتك العقلية أمر ضروري للرفاهية العامة، تمامًا كما تعطي الأولوية للياقة البدنية، من المهم دمج الممارسات اليومية لتعزيز صحتك العقلية، وإليك عشرة أشياء يمكنك القيام بها يوميًا لتعزيز المرونة العاطفية والصحة العقلية.

1. مارس التأمل

خصص بضع دقائق كل يوم للتأمل، يمكن أن يساعدك ذلك على البقاء ثابتًا، وتقليل التوتر، وزيادة الوعي الذاتي.

2. مارس التمارين الرياضية بانتظام

مارس النشاط البدني الذي تستمتع به، سواء كان المشي السريع أو اليوجا أو التمرين الكامل، تعمل التمارين الرياضية على إطلاق مادة الإندورفين التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

3. إعطاء الأولوية للنوم

اهدف إلى الحصول على 8 ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة، العقل الذي يتمتع براحة جيدة يكون مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع الضغوطات اليومية.

4. تواصل مع أحبائك

عزز العلاقات مع العائلة والأصدقاء، قضاء الوقت مع أحبائك يوفر الدعم العاطفي ويقوي روابطك الاجتماعية.

5. التحكم في وقت الشاشة

ضع حدودًا لوقت الشاشة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي واستهلاك الأخبار، التعرض المفرط للمعلومات السلبية يمكن أن يساهم في القلق.

6. ممارسة الامتنان

احتفظ بمذكرة امتنان واكتب ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم، هذه الممارسة تعزز عقلية إيجابية.

7. تعلم شيئًا جديدًا

حفز عقلك من خلال اكتساب مهارات أو معارف جديدة. يمكن أن يعزز الثقة ويبقي عقلك نشطًا.

8. إنشاء روتين

قم بإنشاء جدول يومي يتضمن وقتًا للعمل والاسترخاء والرعاية الذاتية، يوفر الروتين البنية ويقلل من عدم اليقين.

9. عبر عن نفسك

ابحث عن وسائل إبداعية مثل الفن أو الكتابة أو الموسيقى للتعبير عن مشاعرك. يمكن أن يكون علاجيًا ويساعدك على معالجة المشاع

10. احصل على مساعدة

لا تتردد في التواصل مع أخصائي الصحة العقلية إذا كنت تعاني من مشاكل عقلية، يمكن أن يوفر العلاج دعمًا قيمًا واستراتيجيات للتكيف.