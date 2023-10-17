شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب طفلك بالزكام بشكل متكرر؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، إن كثيرًا من الأطفال يصابون بالرشح والزكام بشكل متكرر ومستمر على مدار العام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له أسباب طبية عديدة.

وأوضح شبيب، لـ"الخليج 365"، أن حساسية الأنف أحد أسباب إصابة طفلك بالزكام بشكل متكرر، حيث تظهر أعراض الزكام مع "خنفرة بالأنف" ويتكرر فى "مواسم" معينة أو مع التعرض لمثير معين مثل: التراب أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة مثل: القطط أو روائح معينة، وهذه من أعراض حساسية الأنف.

وأوضح أن من أسباب الزكام المتكرر لدى الطفل العدوى المتكررة، حيث إن نقص التهوية وعدم التوعية الصحية باستخدام الكمامات وعدم السعال فى الوجه وعزل الأطفال المصابين بالكحة واستخدام الأغراض الشخصية للتلاميذ وعدم التوعية بالنظافة العامة مثل أهمية غسيل اليدين بشكل منتظم من أشهر أسباب المرض المتكررللطفل.

وأشار إلى أن من أسباب الزكام المتكرر هو أن الطفل حامل للميكروب، حيث يكون الميكروب موجودًا فى الأنف والحلق والجيوب الأنفية نتيجة مضاد غير كامل أو جرعة ناقصة ويتم اكتشافه بمسحة من الحلق، وجود البكتيريا على الجسم والأيدى والجلد وحتى أسطح الحمامات والمراحيض.

وأكد أن اللحمية أحد أسباب الزكام المتكرر، لذا فإن إزالة اللحمية يجعل الأعراض تتحسن وتصبح بشكل أفضل في 70% من الحالات.