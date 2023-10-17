شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيقوى المناعة.. فوائد مذهلة لفيتامين C عليك معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية انخفاض درجات الحرارة، والدخول تدريجيًا فى الأجواء الشتوية، ينصح على الدوام بتعزيز مناعة الجسم ودفاعاته بالأكلات والمشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات، ومن أبرز الفيتامينات التى تعزز المناعة هو سى.

فيتامين سي

ذكر تقرير نشر فى موقع parade أن فيتامين سى أحد أبرز الفيتامينات التى تعزز عمل وظائف الجسم كافة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مستقبلا، فضلا عن انه يزيد من مقاومة العدوى، ويقلل من حدة الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والعدوي الفيروسية، فضلا عن أنه يعزز من خفض ضغط الدم بالجسم، كما يساعد على الحفاظ على صحة العينين والوقاية من مشكلات الرؤية المختلفة مستقبلا.

وتابع التقرير موضحا أهمية فيتامين سى فى تنظيم انتاج الكوليسترول فى الجسم، ويعتبر هذا الفيتامين من المكونات الهامة التى تساعد على إنتاج هرمون التوتر من الغدة الكظرية، لذا فإن عمل هذا الفيتامين يتعدى تعزيزه للمناعة.

ويوجد فيتامين سى بكميات كبيرة فى أغذية ومشروبات لا غنى عنها فى نظامنا الغذائى، ويمكن الحصول عليه دوائيا، ولكن تحت إشراف طبى، ودون اسراف، ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التى تحتوى عليه:

الفلفل الحار الأخضر يحتوى على كم جيد من د فيتامين سى

الفاكهة مثل البرقوق الذي يحتوى علي نسب جيدة منه ويعزز من مناعة الجسم ويعزز من دفاعاته

الفلفل الاخضر والاحمر والأصفر البارد

هذه النوعيات من الفلفل أيضا تحتوى علي كم هائل من فيتامين سى، فطبق صغير منها يمد الجسم باحتياجاته اليومية

الجوافة والبرتقال

من الفاكهة التى لا شك تحتوى على كم من فيتامين سى المفيد ولذا يجب الحرص عليها للحصول على ما يلزم منه، فالجوافة وحدها تحتوى علي ألياف عالية جدا وعلي ٦٣ ملجم من فيتامين سى

البقدونس يحتوى ايضا علي ١٠ ملجم من فيتامين سى لذا يجب إضافته للنظام الغذائى

الفراولة والطماطم والبطاطا والقرنبيط والمانجو وغيرها من الأطعمة والفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين سى لتعزيز المناعة يجب الحرص على تناولها

الخضروات مثل السبانخ والبروكللى يجب الحرص على إدخالها للنظام الغذائى