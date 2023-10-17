شكرا لقرائتكم خبر عن توابل فى مطبخك تعزز المناعة للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع الشعور بأعراض الأنفلونزا والبرد على مدار السنة. وغالبًا ما يكون تغير الفصول، وتلوث الهواء، والتعرض للفيروسات والبكتيريا المختلفة، وضعف جهاز المناعة، هو السبب الرئيسي، وتعد التوابل من العلاجات الطبيعية التي تخفف من اعراض البرد وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

التوابل الطبيعية





زنجبيل

الزنجبيل هو من التوابل متعددة الأغراض التي لا تستخدم فقط في إعداد الأطعمة ولكن يتم إضافتها أيضًا إلى أنواع الشاي لتحسين المذاق. وهو من التوابل المغذية الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل الجينجيرول، والتي يقال إن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضًا أن الزنجبيل يحتوي على فيتامين C، الذي يقال إنه يخفف أعراض البرد، مثل التهاب الحلق والسعال والحمى وآلام الجسم.

كُركُم

الكركم هو أحد التوابل المستخدمة على نطاق واسع ويحتوي على مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى الكركمين. ويقال إن الكركمين له خصائص تعزيز المناعة التي تمنع حدوث الالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل الالتهاب في الجسم ويعزز أيضًا جهاز المناعة الفطري ضد الخلايا السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومسببات الأمراض.

قرفة

القرفة ليست فقط محملة بمضادات الأكسدة البوليفينول والبروانثوسيانيدين التي تحمي الجسم من الجذور الحرة والأضرار التأكسدية، ولكنها مليئة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تساعد جهاز المناعة على مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.

فلفل اسود

الفلفل الأسود مليء بمركب يسمى البيبيرين، والذي يقال إنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك بعض الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة. إن إضافة الفلفل الأسود إلى وجبات الطعام الخاصة بك يمكن أن يساعد جسمك على تعزيز الاستفادة من العناصر الغذائية الأساسية، وبالتالي دعم وظيفة المناعة بشكل غير مباشر.

الحبهان

غني بفيتامين ب1 والبوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، وهو من التوابل العطرية للغاية التي تضاف عادة إلى الأطعمة والمشروبات. كما أنه يحتوي على فيتامين C والمواد الكيميائية النباتية المختلفة، والتي لها خصائص محتملة مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات التي تساعد على تعزيز نظام المناعة.

العرقسوس

إذا كنت تبحث عن حل سريع لأعراض البرد، فيمكن أن يساعدك العرقسوس الذى يحتوي على فيتامينات مثل B1 وB2 وB3 وB5 وE وC، وتشير الأبحاث إلى أنه يحتوي على مركب يسمى جليسيررهيزين، والذي يحتوي على مضادات الأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات. الخصائص التي تدعم وظائف المناعة.