شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خراج الأسنان وكيفية التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خراج الأسنان هو عبارة عن عدوى بكتيرية في اللثة، فعادة ما يبدو الخراج على شكل نتوءات حمراء أو منتفخة أو وجود دمامل، وهو يؤثر على السن المصابة، ولكن يمكن أن تنتشر العدوى أيضًا إلى العظام المحيطة والأسنان المجاورة، ويمكن أن تحدث الخراجات في أماكن مختلفة حول السن لأسباب مختلفة.

وفقا لموقع " clevelandclinic" هناك 3 أنواع من التهابات الأسنان التي يمكن أن تسبب الخراجات:

اللثة:

تتطور هذه العدوى في لثتك، ولا تؤثر عادةً على أسنانك أو الهياكل الداعمة لها.

انتشارالعدوى إلى جذر الأسنان:

الخراج هو عدوى تتشكل عند طرف جذر السن، إذا كان لديك سن متسوس، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى أسنانك وتنتشر إلى الأعصاب والأوعية الدموية.

عدوى الأنسجة:

تبدأ هذه العدوى في العظام والأنسجة التي تدعم أسنانك، وعادة ما ينتج خراج اللثة عن أمراض اللثة وهو أكثر شيوعًا بين البالغين.

كيف يؤثر خراج الأسنان على صحة الفم ؟

إذا ترك دون علاج، يمكن أن ينتشر خراج الأسنان إلى عظم الفك، والأنسجة الرخوة في الوجه والرقبة، وما بعدها،، في حالات نادرة للغاية، يمكن أن تنتقل العدوى إلى القلب ( التهاب الشغاف ) والدماغ ( التهاب السحايا الجرثومي ).

الأكثر عرضة لخراج الأسنان؟

من المرجح أن تصاب بخراج فى الأسنان إذا كنت:

المدخنين: الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بخراجات الأسنان بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون.

المعاناة من جفاف الفم: تزدهر البكتيريا في الفم بكمية قليلة من اللعاب.

عدم نظافة الفم: تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام يقلل من البكتيريا.

ضعف الجهاز المناعي: يمكن للأمراض أو الأدوية أن تقلل من استجابتك المناعية، مما يزيد من صعوبة محاربة الجراثيم.

أعراض خراج الأسنان؟

إذا كان لديك خراج في الأسنان، فقد تصف الألم على النحو التالي:

ألم عند القضم.

ألم مستمر عند المضغ.

ألم يمتد إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

قد تشمل أعراض خراج الأسنان الأخرى ما يلي:

حساسية الأسنان لدرجات الحرارة الساخنة أو الباردة .

وجود طعم مرير في فمك .

رائحة الفم الكريهة .

احمرار وتورم اللثة .

تخفيف الأسنان المتضررة .

انتفاخ المنطقة في الفك العلوي أو السفلي .

قرحة مفتوحة ومنزفة على جانب لثتك . ​

: بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أعراضًا أكثر عمومية مثل

الحمى .

تورم العقد الليمفاوية .

الانزعاج العام أو عدم الارتياح أو الشعور بالمرض .

ما الذي يسبب خراج الأسنان؟

أي شيء يخلق فتحة للبكتيريا للوصول إلى أسنانك أو الأنسجة المحيطة بها يمكن أن يؤدي إلى خراج الأسنان، تشمل الأسباب ما يلي:

التسوس الشديدة: التجويف (تسوس الأسنان) هو تدمير السطح الصلب لأسنانك، ويحدث هذا عندما تقوم البكتيريا بتفكيك السكريات في الطعام والشراب، مما يؤدي إلى تكوين حمض يهاجم المينا.

الأسنان المكسورة أو المتشققة: يمكن أن تتسرب البكتيريا إلى أي فتحة في السن وتنتشر إلى اللب.

أمراض اللثة : مرض اللثة هو عدوى والتهاب في الأنسجة المحيطة بالأسنان، ومع تقدم مرض اللثة، تتمكن البكتيريا من الوصول إلى الأنسجة العميقة.

إصابة السن : قد تؤدي إصابة السن إلى إصابة اللب الداخلي حتى لو لم يكن هناك صدع واضح، الإصابة تجعلها عرضة للإصابة بالعدوى.

كيف يتم تشخيص خراج الأسنان؟

بالإضافة إلى فحص السن والأنسجة المحيطة بحثًا عن علامات العدوى، قد يقوم طبيب أسنانك بما يلي:

يوصي بإجراء أشعة سينية للأسنان: يمكن أن يساعد ذلك في تحديد أمراض الأسنان التي قد تؤدي إلى خراج الأسنان، يمكن لطبيب أسنانك أيضًا استخدام الأشعة السينية لتحديد ما إذا كانت العدوى قد انتشرت وقد تؤثر على مناطق أخرى.

يوصي بإجراء فحص بالأشعة المقطعية: إذا انتشرت العدوى إلى مناطق أخرى داخل رقبتك، فسيساعد ذلك في تحديد مدى العدوى.

الضغط على أسنانك: غالبًا ما تكون الأسنان المصابة بالخراج حساسة للمس أو الضغط.

إجراء الاختبارات الحرارية : ستساعد هذه الاختبارات طبيب أسنانك على تحديد صحة لب الأسنان.

كيف تعالج خراج الأسنان؟

أهداف العلاج هي القضاء على العدوى ومنع المضاعفات، تشمل خيارات علاج خراج الأسنان ما يلي:

الشق لتصريف الصديد: يقوم طبيب أسنانك بعمل شق صغير (قطع) في الخراج لتصريف الصديد.

حشو قناة الجذر: يساعد هذا الخيار في القضاء على العدوى، يزيل هذا الإجراء الشائع لب السن المصاب، ويملأ الفراغ بمادة لمنع حدوث عدوى أخرى.

خلع الأسنان : في بعض الأحيان، يصبح السن الخراجي متضرراً بشكل لا يمكن إصلاحه، في هذه الحالات، قد يحتاج طبيب أسنانك إلى خلع (سحب) سنك.

المضادات الحيوية : قد يوصي طبيب أسنانك بالمضادات الحيوية للمساعدة في علاجك لمحاربة البكتيريا المتبقية.

هل يمكن لخراج الأسنان أن يختفي من تلقاء نفسه؟

لن يختفي خراج الأسنان من تلقاء نفسه. قد يتوقف الألم إذا تسببت العدوى في موت اللب داخل السن. يتوقف الألم لأن العصب لم يعد يعمل، لذلك قد لا تتمكن من الشعور به. ومع ذلك، ستستمر البكتيريا في الانتشار وتدمير الأنسجة المحيطة، إذا كنت تعاني من أعراض خراج الأسنان، قم بزيارة طبيب أسنانك حتى لو لم يعد لديك ألم.

كم من الوقت يمكن أن يبقى خراج الأسنان دون علاج؟

إذا ترك خراج الأسنان دون علاج، فسوف ينتشر في النهاية إلى الأنسجة المحيطة وما وراءها، مما يلحق الضرر بصحتك الفموية والعامة. قد يستغرق انتشار العدوى أسابيع أو أشهر، ومن المستحيل معرفة المدة التي سيستغرقها ذلك بالضبط، نظرًا لأن خراجات الأسنان لا تختفي من تلقاء نفسها، فمن المهم أن تقوم بزيارة طبيب الأسنان في أقرب وقت ممكن.