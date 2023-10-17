شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار.. منها نسيان الأشياء الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم تعريف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) على أنه تشتت الانتباه والاندفاع، ومع ذلك، هناك العديد من الأعراض الأخرى التي تشكل هذه الحالة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الأكثر شيوعًا، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

يتميز اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالنسيان وعدم التنظيم والاندفاع، ويمكن أن يجعل من الصعب أداء مهام مثل الدراسة والعمل والأعمال المنزلية.حتى التفاعلات الاجتماعية يمكن أن تكون صعبة، حيث تتطلب الصداقة الاستماع وتذكر التفاصيل عن الآخرين - وهو الأمر الذي يمكن أن يكون صراعًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وقد يكون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمرًا صعبًا، خاصة عندما تتداخل العديد من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع أعراض حالات أخرى مثل التوحد والقلق.

أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار1. تفوتك باستمرار معلومات أو مواعيد نهائية مهمة

في عصر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات التي لا نهاية لها، يمكن لأي شخص الخروج من نطاقه لكن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتميز بعواقب أكثر خطورة، مثل الحصول على درجات سيئة، أو التوقف عن الدراسة، أو التغيب عن اجتماعات متعددة في الأسبوع.

يعود الأمر دائمًا إلى أنك غير قادر على تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك أو المطلوبة منك.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن يحاولوا جاهدين التركيز، ومع ذلك يقعون في المشاكل.

2. تقاطع الناس بكثرة أثناء الحديث

كثرة مقاطعة الأشخاص الذين تتحدث معهم قد يكون علامة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

3. تجد صعوبة في الاستماع

بعض الأعراض الأكثر دقة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ترتبط بعدم الانتباه، مثل عدم القدرة على الاستماع.

قد يكون من الصعب التعرف على هذا العرض لدى البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذين قد يومئون برأسهم أثناء المحادثة ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على تذكر التفاصيل.

4. لا يمكنك تنظيم المشاعر

إن خلل التنظيم العاطفي هو "تطور جديد إلى حد ما في فهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه"، وهو جزء من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي يعتقد أنه يسبب أعراض أخرى مثل الاندفاع.

من أمثلة خلل التنظيم العاطفي الانجراف في حالة من الغضب أو تفسير السلوك الحميد بشكل متهور كعلامة على الرفض. ونتيجة لذلك، قد تقوم بمقاطعة صديق لك في تلك اللحظة، ثم تندم عليه لاحقًا.

5. غالبًا ما تؤجل الأمور

إن علامة أخرى خفية من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي المماطلة المتكررة أو ببساطة عدم إنهاء الأشياء.

يمكن أن يترجم ذلك إلى عدم التنظيم في العمل أو حتى تأجيل تناول الطعام، لأنك لا تستطيع القيام بالأعمال المنزلية أو التعامل مع مهمة طال انتظارها.