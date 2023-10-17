5 فوائد لإدراج التين في النظام الغذائي لطفلك

يُعد التين من أكثر الفواكه فائدة لصحة الأطفال؛ فهو غني بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد إضافة إلى بعض الفيتامينات مثل فيتامين «ك» وفيتامين «أ»، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة أيضاً.

يحتوي التين أيضاً على الألياف القابلة للذوبان التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم . وتساعد في الحفاظ على جهاز مناعة الطفل. إليكِ وفقاً لموقع «بولد سكاي» فوائد إدراج التين في النظام الغذائي للطفل.

متى يمكن للأطفال تناول التين؟

يستطيع معظم الأطفال تناول التين الطازج الناضج تماماً على شكل هريس بدءاً من عمر ستة أشهر. بمجرد أن يتكيف الطفل مع طعم التين وقابلية هضمه، يمكنك إضافته إلى الأطعمة الأخرى، وبمجرد أن يبلغ طفلك من تسعة أشهر إلى عشرة أشهر، قومي بإطعامه قطعاً صغيرة من التين.

يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهراً عدم تناول التين المجفف؛ لأنه يشكل خطراً محتملاً للاختناق. إذا كنت ترغبين في تقديم التين المجفف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً؛ فيمكنك تقديمه مطبوخاً أو مهروساً.

فوائد التين للأطفال

إدراج التين في النظام الغذائي للطفل يمكن أن يوفر للطفل الفوائد التالية:

1. الترطيب الكافي

توفر حبة تين صغيرة طازجة «40 غراماً» 30 سعرة حرارية من الطاقة وكمية كبيرة من الماء، ويُعد هذان العنصران ضروريين للأطفال الصغار الذين لديهم احتياجات متزايدة من الطاقة للحفاظ على نموهم.

2. يعزز نمو الطفل

يُعد التين مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتاميني »أ» و«ب» والألياف الغذائية. تُعد هذه العناصر الغذائية ضرورية لمختلف الوظائف الفسيولوجية التي تدعم في نهاية المطاف نمو الطفل وتطوره، كما أن التين مضاد للميكروبات بطبيعته، ويقوي جهاز المناعة، ويمكن أن يكون التين مفيداً للأطفال الذين يعانون من حساسية الجلد؛ لأنه يمنع الحكة وجفاف الجلد لديهم.

3. الحماية من العدوى والأمراض

تعمل مضادات الأكسدة في التين على تعزيز المناعة وتحسين قدرة الجسم على مكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد. يُعد التين غنياً بالعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية التي تقوي جهاز المناعة وتساعد على مقاومة الجسم للأمراض.

يساعد إدراج التين في النظام الغذائي للطفل في تقليل فرص الإصابة بالتهاب الكبد واليرقان وغيرها من الالتهابات المرتبطة بالكبد.

4. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، وخاصة السليلوز، وكلاهما ضروريان للحفاظ على حركات الأمعاء الصحية ووقاية الطفل من الإمساك والمساعدة على تحسين امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

5. يحسن صحة الأسنان والعظام

يُعد التين غنياً بالكالسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان ومشكلات اللثة إضافة إلى أنه غني بالحديد والكالسيوم؛ لذلك فهو مفيد للنمو الصحي للعظام وحمايتها من الكسر بسهولة، ويساعد إدراج التين في النظام الغذائي للطفل في التقليل من فرص تشوه العظام.

قواعد يجب الانتباه إليها قبل تقديم التين للأطفال

يُعتبر التين إضافة جيدة لنظام طفلك الغذائي. إليكِ كيفية إدخاله بأمان إلى نظام طفلك الغذائي:

ابدئي بتقديم التين الطازج المهروس لطفلك في مرحلة الفطام، ويمكنك زيادة الكمية تدريجياً إلى ملعقة كبيرة أو اثنتين.

يجب الانتظار لمدة ثلاثة أيام بعد تقديم التين لطفلك؛ لاستبعاد إمكانية إصابته بالحساسية.

قد يتفاعل كل من التين الطازج والجاف مع بعض الأدوية؛ فإذا كان طفلك يتناول أدوية، استشيري طبيبك قبل إضافة التين إلى نظام طفلك الغذائي.

يجب عدم الإفراط في تقديم التين للطفل؛ لأن إطعامه الكثير من التين، وبخاصة التين المجفف؛ قد يسبب إزعاجاً في الجهاز الهضمي، وإصابة الطفل باضطرابات الهضم مثل الإسهال.

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