مراحل نماء طفلك في سن 4 أشهر

تطور مهارات الرضيع وقدراته في الشهر الرابع بشكل واضح وجذاب، ومعها يتغير نظام حياته، لدرجة أن الأم تستطيع البدء بتدريبه على أداء بعض التمارين التي تساعده على تنشيط جسمه وعضلاته، وتطور مهاراته الحركية، وفي الوقت نفسه تساعده على حل بعض مشكلاته الصحية التي يعاني منها، كالإمساك والمغص والغازات. وللتعرف إلى تفاصيل مراحل نماء الطفل في سن 4 أشهر؛ كان اللقاء واستشارية طب الأطفال الدكتورة ليلي عبد المجيد.

مهارات الطفل في الشهر الرابع

في الشهر الرابع يستطيع الطفل الإمساك بالأشياء ونقلها من يد إلى الأخرى، كما يمكنه انتزاع أي شيء من مكانه ووضعه في فمه.

في الشهر الرابع يستطيع أن يرفع رأسه وهو نائم على بطنه، ويراقب من حوله من الأشخاص، تحركاتهم وكلامهم، كما ينتبه للحركة والألعاب وينجذب للألوان.

وفي الشهر الرابع يستطيع أن يتدحرج من الظهر إلى البطن، إلى جانب التطور العقلي والإدراكي؛ ما يجعله يمارس بعض التمارين.

يصبح قادراً على المناغاة، ويمكنه أن يتابع ترديدك للأصوات التي يطلقها، ويسعد بذلك.

نمو الطفل جسدياً

يزداد وزن الطفل في الشهر الرابع من عمره؛ حيث إنه قد يكتسب الوزن بحوالي 560 غرام، وقد يزداد طوله 2 سم، ويعتمد نمو الطفل على عدة عوامل أهمها:

يصبح الطفل في الشهر الرابع أكثر حركة؛ حيث إنه يقوم بالمزيد من الحركات بيديه، مثل: التقاط أي شيء في متناول اليد كالألعاب.

كما قد يستكشف الأمور الجديدة عن طريق التذوق والتقاط الأشياء ووضعها في الفم؛ لذلك يجب الحذر من وضع أشياء صغيرة بالقرب منه.

ومن أبرز تطورات الطفل في هذا الشهر: التحكم برأسه جيداً في أثناء الجلوس، وتثبيت رأسه وصدره في وضع مستقيم في أثناء الاستلقاء على بطنه.

الحواس

تتحسن الرؤية لدى الطفل عندما يصبح في الشهر الرابع، ويستطيع الانتباه إلى الألوان أكثر، وتحريك العيون بسلاسة، وتتبع الأشخاص والأشياء في جميع أنحاء الغرفة.

يستطيع الطفل أيضاً سماع الأصوات المختلفة التي يصدرها الأهل والطريقة التي تتشكل بها الكلمات.

تمييز نبرة الصوت مثل: النبرة الهادئة التي تجعله يتوقف عن البكاء أو النبرة المتوترة التي تعني أن شيئاً ما كان خطأً.

يمكن للطفل أن يتذوق ويشم، أي يميز بين المذاق الحلو والمر، ويتجه نحو الروائح التي يفضلها ويبتعد عن الروائح الكريهة.

التواصل

كما يستطيع الطفل في هذا العمر اكتشاف نفسه والتواصل مع الآخرين استجابة لأفعالهم؛ حيث إنه قد يعبر عن نفسه عن طريق أصوات معينة أو الضحك أو الغرغرة، ويستخدم وجهه للتعبير عن مشاعره.

النوم

ومن أبرز تطورات الطفل في الشهر الرابع أنه قد ينام من 10 إلى 12 ساعة في الليل، ويستيقظ مرة أو اثنتين في الليل ليشرب الحليب، بالإضافة إلى القيلولة في أثناء النهار من 3 إلى 5 ساعات متباعدة؛ لذلك في الغالب ينام الطفل من 14 إلى 16 ساعة في اليوم.

نصائح للأهل لدعم تطورات الطفل في الشهر الرابع

امنحي طفلك الكثير من الأشياء الجديدة غير المؤذية لاستكشافها، مثل: اللوحات التي تعمل باللمس، حيث إنه يتعلم عن العالم من خلال اللمس.

اقضي بعض الوقت كل يوم مع طفلك في القراءة، وجربي قراءة الكتب ذات الصور الكبيرة والألوان الزاهية، وسيستمتع بالتحديق في الصفحات.

قومي بالغناء لتعزيز المهارات الاجتماعية والمعرفية واستخدم إيماءات اليد والجسم بالإضافة إلى تعبيرات الوجه المتحركة لجذب انتباه طفلك .

تحدثي مع طفلك، وكرري الأصوات التي يطلقها طفلك تماماً كما تسمعينه، سيشجعه ذلك على السخرية والثرثرة والتحدث أكثر.

قومي بتحفيز رؤية طفلك من خلال المشي في الحي، أو نزهة إلى الحديقة؛ لتوفير فرصة له لرؤية أشياء جديدة.

يُنصح عند إضافة الأطعمة الصلبة للطفل -كحبوب الأرز- أن تكون مدعمة بالحديد وحليب الأم أو الحليب الصناعي.

لكن في الغالب لا يُنصح بإضافة الأطعمة الصلبة قبل ستة أشهر من عمره؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب.

يُنصح بوضع أقفال على الخزائن، وإغلاق الأبواب، وإبعاد منتجات التنظيف والأدوية وغيرها من المنتجات القريبة لأصابع الطفل.

يجب على أفراد الأسرة غسل أيديهم بشكل متكرر بالماء والصابون؛ لمنع نقل أي جراثيم أو أوساخ إلى الطفل عند حمله.

يواجه بعض الأطفال صعوبة في النوم بسبب حرارة الغرفة؛ لذلك يُنصح بضبط درجة الحرارة لتناسب الطفل، وتكون ملابسه فضفاضة ومريحة.

مراحل نماء الطفل في الشهر الرابع

الأسبوع الأول

في هذه المرحلة تبدأ الأم بالتفكير بإعطاء طفلها بعض الأطعمة الصلبة، لكن حليب الأم هو كل ما يحتاج إليه الطفل خلال أول ستة أشهر من عمره.

ويتمكن الطفل من الجلوس بمفرده للحظات، ويفهم الأصوات الأساسية التي تساعد على تكوين لغته الأم.

وقد يتمكن الطفل من بناء قدرات تعينه على لفظ كلمتي "ماما" و"دادا" هذا الشهر، من دون تمييز الشخص المقصود بعينه.

الأسبوع الثاني

يبدأ الطفل باللعب بقدميه ويديه، ويختبر ماذا يحدث حوله، وكيف تكون النتيجة في حال حرك يديه وكم يمكنه إتقان الحركات.

الطفل يبدأ بتسلية نفسه، كما تقل المرات التي يشرب فيها الحليب، وقد يكون وزن الطفل تضاعف الآن.

إذا كان الطفل يرضع طبيعي، فيحتاج من ست رضعات إلى ثمانٍ، وإذا كانت الرضاعة غير طبيعية؛ فإنه يحتاج من 4 إلى 5 رضعات في اليوم.

الأسبوع الثالث

رغم أن البكاء يُعد وسيلة الطفل الوحيدة في الاتصال؛ فإنه يبدأ في تطوير حس الفكاهة لديه، ويبدأ بالضحك على المفاجآت السارة.

ويستمتع الأطفال بالاستماع للأصوات المختلفة، ويمكن للأم أو الأب القيام بتقليد الأصوات كالتصفير وصك الأسنان، لتشجيع الطفل على الضحك.

يبدأ الطفل الآن التفريق بين الألوان؛ لذا من الضروري تقديم مجموعة متنوعة من الكتب والألعاب والملابس الملونة.

الأسبوع الرابع

يجب أن تمارس الأم روتيناً ثابتاً مع الطفل؛ لتنظيم ساعات حياته وحثه على النوم المنتظم، ويمكن قراءة قصة أو الغناء أو عمل حمام دافئ له.

ويجب الانتهاء عن إعطاء الحليب قبل النوم بفترة؛ لكي يتجشأ الطفل وينام من دون أن يعتاد الحليب في فمه، ولكي لا يربط الرضاعة بالنوم.

يحاول الطفل الآن القيام بحركات كرفع الرأس أو التشقلب أو حتى الجلوس بضع ثوانٍ، ويجب تشجيع الطفل على ذلك ومنحه حرية التحرك.

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