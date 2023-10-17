شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات يلجأ فيها الطبيب للولادة القيصرية.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عند اقتراب موعد الولادة، يفضل العديد من النساء الولادة الطبيعية، ولكن هناك بعض الحالات التي يقرر الطبيب خضوعها للولادة القيصرية، بهدف الحفاظ على صحة الأم والجنين.

وحول ذلك قدم استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد راشد في جامعة عين شمس، أبرز الأسباب التي تتسبب في خضوع النساء للولادة القيصرية، ومنها:

- عدم ظهور علامات الولادة الطبيعية : يضطر الطبيب لإجراء عملية الولادة القيصرية فى حالة عدم ظهور علامات الولادة الطبيعية وعدم اتساع عنق الرحم بشكل كامل، واتخاذ الجنين وضعية الولادة، ويكون الشهر التاسع من الحمل نفذ. - تسمم الحمل: من الحالات التى تستوجب الولادة القيصرية حيث تتعرض الحالة لارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل الذى يؤثر على وصول الدم بصورة كافية للمشيمة مما يقلل نسبة الأكسجين التى تصل للجنين. - الإصابة بمرض السكرى: الأم المصابة بالمرض السكرى أو التى تتعرض لسكر الحمل المؤقت ذلك يؤثر على حجم الجنين ما يزيد من صعوبة الولادة الطبيعية هنا يلجأ الطبيب للولادة القيصرية - ضيق عنق الرحم : يضطر الطبيب للولادة القيصرية فى حالة ضيق عنق الرحم، بحيث يصعب مرور رأس الجنين منها وفى هذه الحالة يتعرض الجنين للاختناق وفى بعض الحالات تكون رأس الجنين كبيرة جداً بحيث يصعب خروجها من الرحم. - سقوط المشيمة: قد يلجأ الطبيب للولادة القيصرية فى حالة سقوط المشيمة خلال الـ 3 شهور الأخير من الحمل ما يسبب حدوث نزيف وألم في الرحم، الأمر الذي يؤثر على وصول الأكسجين للجنين. -الحقن المجهري: في حالة الحمل عن طريق الحقن المجهري فيجب الولادة القيصرية، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى الحفاظ علي الجنين من التعرض لأي ضغوط خلال الولادة الطبيعية.