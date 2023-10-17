كيفية تعليم الطفل الكتابة لأول مرة

تشير النتائج المثيرة للقلق إلى ضرورة تركيز المزيد من الاهتمام على تعليم الأطفال كيفية الكتابة لتعزيز هذه المهارة الحاسمة؛ إذ يجب إعطاء الأولوية لتعليم الكتابة الصريح في جميع المواد طوال الحياة المدرسية للأطفال. والخبر السار أن هناك أنشطة وأفكاراً كتابية سهلة وممتعة يمكن للوالدين أو المعلمين استخدامها لتعليم الأطفال كيفية الكتابة. لكن، من المهم أولاً غرس حب الكتابة لدى الأطفال، والتأكد من فهمهم أن الكتابة لها هدف.

يحتاج الأطفال إلى فهم سبب كتابتهم، ولمن يكتبون، وأننا نكتب لجميع أنواع الأسباب.

هل تريدين بعض الطرق العملية للمساعدة في تعليم طفلك كيفية الكتابة؟ جربي هذه النصائح الكتابية البسيطة الإحدى عشرة للمساعدة على تعزيز مهاراتهم الكتابية، ولا تنسي الثناء على جهودهم على طول الطريق، كما ينصحك د. محمد بن جرش، كاتب إماراتي.

1 - جهزي لطفلك مكاناً للكتابة ومستلزمات الكتابة

يحب الأطفال التجربة، لذا قومي بتزويدهم بمجموعة متنوعة من مواد وأدوات الكتابة. ووفري لهم أقلام تلوين ملونة أو علامات أو أقلام رصاص للمبتدئين.

قومي بجذب انتباه الأطفال الأكبر سناً بأنواع مختلفة من الأوراق، والمذكرات، وأقلام الرصاص، وأجهزة ضبط السرعة، وأقلام التحديد، تماماً اجعلي الزاوية مثل زاوية الكتاب، يجب أن تكون هذه مساحة تلهم الأطفال ويستمتعون باستخدامها.

2 - اشرحي للأطفال أن الكتابة لها غرض

من المهم أن يفهم الأطفال أن هناك العديد من الأغراض للكتابة. بعض الأسباب هي أننا نكتب للإعلام أو الإقناع أو الترفيه أو الشرح. الكتابة هي أيضاً طريقة رائعة للتعبير عن المشاعر. وضحي لطفلك أن الكتابة جزء من الحياة اليومية، كما أنها توفر فرصة لشرح سبب كتابتنا وفي أي سياق.

3 – اجعلي نشاط الكتابة مهمة يومية

أظهري لطفلك عدد المرات التي تكتبين فيها خلال يومك لمختلف الأسباب. يمكن للأطفال بعد ذلك المشاركة في أنشطة الكتابة العملية في المنزل، مثل المساهمة في تقويم الأسرة، أو اليوميات، أو لوحة الملاحظات، أو الرسائل الموجودة على الثلاجة.

استغلي الفرص التي يمكن لطفلك المساهمة فيها، مثل السماح له بكتابة اسمه في يوم ميلاد أو بطاقة شكر، بدلاً من كتابتها له.

ساعدي طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة، أو اجعلي طفلك الأكبر يكتب رسائل إلى أجداده أو صديقه أو حتى إلى نفسه في المستقبل. وشجعيه على كتابة النكات لمشاركتها مع عائلته.

خططي لنشاط كتابة ممتع وهادف، واطلبي من طفلك أن يتتبع أو يكتب الملصقات الخاصة بعناصر مخزن البيت أو صور التسميات التوضيحية في سجل القصاصات.

4 - علمي طفلك مهارات المبتدئين

إذا كان طفلك جديداً في الكتابة، فابدئي بمهارات المبتدئين، مثل التدرب على إمساك قلم الرصاص وتتبع الحروف الأبجدية. بيّني له كيفية الإمساك بقلم الرصاص بثلاثة أصابع وأن يحكم قبضته، وهذا سيمنحه المزيد من السيطرة عندما يكتب. أظهري له كيف يمكنه تتبع الحروف الأبجدية بأصبعه، في كتب الحروف الأبجدية أو المطبوعات.

يمكن أيضاً صقل هذه المهارة أثناء التنقل من خلال برامج القراءة عبر الإنترنت، مثل Reading Eggs. وهناك الكثير من الأنشطة الملونة؛ حيث يمكن للأطفال التدرب على تتبع الحروف بتوجيهات مفيدة من البرنامج.

مجرد أن يتقن طفلك الصغير عملية التتبع، انتقلي إلى الكتابة اليدوية للحروف. جربي كتابة بعض الحروف كل ليلة أثناء الاستحمام، على المرايا، وامنحي طفلك الكثير من التشجيع من خلال كتابة الحروف الأبجدية على الورق، وفي النهاية هنئيه على الإنجاز الكبير المتمثل في كتابة اسمه.

5 - دربي طفلك على القراءة اليومية إلى جانب الكتابة

تساعد القراءة على الكتابة والعكس صحيح. اقرؤوا معاً كل يوم عندما يكون طفلك أصغر سناً لتقوية مهاراته في الكتابة. بمجرد احتضان كتاب، سيعمل على كل شيء، بدءاً من المفردات والتهجئة وحتى الفهم. اسمحي للأطفال ببدء اهتمامهم بالكتب، من خلال الاختيار من بين مئات الكتب الإلكترونية التي تتناول جميع المواضيع الموجودة في مكتبة Reading Eggs.

وناقشي ما تقرئينه مع طفلك، واسأليه عن الكتب التي يقرأها أيضاً. اطرحي أسئلة أكثر تعقيداً اعتماداً على عمر طفلك. وتأكدي من أنه يفهم النص.

اطلبي من طفلك أن يقرأ كتاباته لك، أو يمكنك أن تقرئيها له بصوت عالٍ. ولا تنسي الثناء عليه على جهوده! عندما يكتب كلمة صعبة بشكل صحيح، أو حاول الكتابة بدقة.

6 - استخدمي مطبوعات وأوراق الكتابة لبناء مهارات طفلك

اجعلي الأمر سهلاً على نفسك من خلال الاستفادة من الموارد الجذابة، مثل مطبوعات الكتابة المجانية. يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال إلى الكثير من التدريبات، لذا قومي بطباعة أشكال مختلفة لبدء المهارات.

اعتمدي على ذلك من خلال البحث عن مطبوعات أكثر تحدياً للأطفال الأكبر سناً للمساعدة على تقديم مفاهيم، مثل الأفعال أو الأسماء أو الصفات، وكيف يمكنهم استخدامها في كتاباتهم.

7 - اجعلي الكتابة ممتعة لتحفيز الأطفال

ساعدي الأطفال على صقل مهاراتهم في الكتابة، من خلال لعب ألعاب الكتابة الممتعة. هذه هي أفضل طريقة لإبقاء الأطفال على المسار الصحيح؛ حيث يكملون النشاط الذي يمارسونه من دون أن يدركوا أنهم يتعلمون.

واعلمي أن المشاركة في أنشطة الكتابة الممتعة والإبداعية واستخدام ألعاب الكتابة المصممة جيداً عبر الإنترنت هي الطريقة المثالية لتحفيز الأطفال، مثال ذلك:

اكتبي جملاً بسيطة، ثم قومي بتقطيعها حتى يتمكن الطفل من توليد جمل مختلفة.

يمكن للأطفال الأكثر تقدماً في مهاراتهم الكتابية إنشاء نص لمسرحية، ثم ارتداء ملابسهم وأداؤها. سيحبون رؤية كتاباتهم تنبض بالحياة! قومي بإجراء مقابلة، وتزويدهم بأسئلة مكتوبة يمكنهم الإجابة عنها ككاتب مسرحي مشهور. اسأليهم ما الذي ألهم نصهم، وما كانوا يحاولون قوله.

تعد ألعاب الكتابة عبر الإنترنت ضمن التطبيقات التعليمية الآمنة طريقة أخرى لإبقاء طفلك منسجماً في الكتابة، ويمكنه القيام بذلك حتى أثناء التنقل في السيارة.

8 – شجعي طفلك على الكتابة الإبداعية

تعد مطالبات الكتابة الإبداعية طريقة رائعة لحث الأطفال على الكتابة، وإذا قال لك "لا أعرف!" تداركي الأمر، واستخدمي الحيوانات الأليفة والشخصيات المفضلة والأسئلة التي تجعله يفكر لمساعدته على الكتابة.

بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، إذا لم يكونوا قادرين على التهجئة أو الكتابة بعد، فاكتبي لهم وامدحيهم على مساهمتهم. يمكنهم نسخ الكلمة أو الجملة بأكملها إذا كان ذلك مناسباً. ساعدي أطفالك على تكوين الحروف وتهجئة الكلمات. إذا كانوا يتعلمون كتابة كلمات بسيطة، فيمكنهم إضافة الكلمة بأنفسهم.

كتابة أفكار سريعة لمرحلة ما قبل المدرسة أو أطفال الروضة:

الحيوان المفضل عندي هو....

أنا أحب أن آكل ....

.... يجعلني سعيد

لوني المفضل هو ....

عمري .... سنة

اطلبي من الأطفال الأكبر سناً التوسع في إجاباتهم. يمكن أن تكون جملة أو فقرة أو حتى أطول إذا كانوا حريصين على كتابة المزيد. جربي هذه في سن المدرسة الابتدائية، وقومي بتعديلها وفقاً لأعمارهم أو قدراتهم:

ما شخصية الفيلم المفضلة لديك، ولماذا؟

ما الذي ستختاره ليكون قوتك الخارقة، وكيف ستستخدمه في حياتك اليومية؟

من صديقك المفضل؟ ماذا تستمتع بفعله عندما تكونان معاً؟

9 - ابتكري أنشطة الكتابة للأطفال بدءاً من مرحلة ما قبل المدرسة

تجعل الأنشطة تعلم الكتابة أمراً ممتعاً، وتشجع الطفل وتحفزه. بالنسبة إلى مرحلة ما قبل المدرسة، جربي أنشطة ما قبل الكتابة مثل: الكتابة بالأصابع على صينية الدقيق، أو تظاهري بالكتابة بقلم تلوين على الورق واطلبي منهم أن يخبروك بما كتبوه.

يعد التكرار مع الألعاب عبر الإنترنت طريقة رائعة لجعل المفاهيم تبقى في أدمغة الأطفال الصغار والكبار، من دون أي فوضى!

إذا كان طفلك حريصاً على شراء أحدث الألعاب، أو في حاجة ماسة إلى حيوان أليف، أو أنه يعد لحفلة يوم ميلاد أحلامه، فاطلبي منه أن يكتب عنها وما الذي يريده ولماذا، ليقنعك بما يريد.

10 – علمي طفلك أن يبدع قصته الخاصة

اعلمي أن الأطفال يدمجون قصص ما قبل النوم في تفاصيل حياتهم اليومية. فلماذا لا تساعدين طفلك على كتابة قصة؟

بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، يمكن للوالدين أن يقوموا بدور الكتبة، حتى يتمكن الأطفال من رؤية أن كلماتهم وأفكارهم المنطوقة يمكن تعيينها على شكل حروف وتكوينها جملاً. يمكن لطفلك في النهاية أن يبدأ في كتابة سلاسل حروف عشوائية، ويجب عليك تشجيعه على إخبارك بما يكتبه .وهذا من شأنه أن يعزز فكرة أن الكتابة لها غرض وقيمة. يمكنك بعد ذلك عرض كتابات طفلك أو العمل معه لتحويلها إلى كتاب!

اشرحي لطفلك أن القصص يمكن أن تأتي في أشكال متنوعة. إذا كان يحب القصص المصورة أو القصائد أو الروايات المصورة، علميه كيف يمكنه إنشاء رواياته الخاصة.

اسمحي لطفلك الأكبر سناً بإطلاق العنان لمخيلته أيضاً، من خلال ابتكار قصة قصيرة خاصة به، أو كتاب فصل إذا كان مستعداً لإنشاء واحدة. لا تنسي أن تمدحي ما توصل إليه وكيف كتبه.

توفر ميزة Reading Eggs' Story Factory للأطفال دليلاً خطوة بخطوة لكتابة القصة، وهي مثالية لتشجيع مهارات الكتابة لدى طفلك في المنزل؛ حيث تتيح المسابقات الأسبوعية للأطفال فرصة جمع 200 بيضة ذهبية. إذا فاز طفلك في المسابقة، فسيتم إضافة كتابه المكتوب إلى المكتبة ليقرأه الجميع.

11 - اجعلي طفلك يدرك متعة الاحتفاظ بالمذكرات

أظهري لطفلك أن وجهة نظره مهمة، وكذلك مدى قوة الكلمة المكتوبة في دفتر يومياته؛ حيث يعد التعبير عن الذات جزءاً مهماً من تعلم الكتابة، وهو أيضاً طريقة رائعة للتعبير عن مشاعر الأطفال، ومساعدة لصحتهم النفسية. كما يعد دفتر اليوميات طريقة رائعة للدخول في روتين الكتابة اليومي حتى لو لم يكتب بشكل مثالي.

دعيه يتتبع المجلة المفضلة لديه، ويكتب جملاً بسيطة حول ما أعجبه فيها، ومن شخصيته المفضلة، وكيف سيقيمها. فهذا سيساعده في مهارات الكتابة وحل المشكلات والقواعد.

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