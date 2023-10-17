فوائد تمارين يوغا العين للأطفال

من الصعب إبقاء الأطفال في حالة سكون. وهم حسب رأي الأمهات، كلما كانوا متعبين أصبحوا غريبي الأطوار بعض الشيء، ورغم أن أغلب الأمهات يسلمون أبناءهن جهاز الآيباد، ليهدؤوا قليلاً، لكن هناك ما هو أفضل منه، حسب رأي الأطباء والاختصاصيين، الذين يكشفون لك هذه الطرق، حفاظاً على صحة عيني طفلك.

في ما يلي بعض تمارين اليوغا الممتعة للأطفال التي يمكن أن تساعد في حماية عيونهم والحفاظ عليها صحية:

تمارين تدوير حدقة العين للأعلى وللأسفل ثم دورة كاملة

يمكن أداء هذه التمارين ببطء أو بسرعة. من الممتع القيام بالتمرين مع أطفالك وتشجيعهم على العد بصوت عالٍ. ذكِّري أطفالك بالاسترخاء والتنفس خلال التمارين. وتأكدي من عدم الحركة في أثناء تمارين العينين فقط، وإبقاء الرأس ثابتاً.

تمارين اتجاهات حدقة العين

دعي طفلك ينظر على طول الطريق إلى اليسار

ثم يقوم بتحويل عينيه إلى الجانب الآخر لينظر إلى اليمين، ثم يعيد النظر إلى اليسار. علميه أن يكرر التمرين 20 مرة.

تمارين أعلى وأسفل

علمي طفلك النظر إلى أعلى نحو حاجبيه، ثم يخفض عينيه حتى أنفه، ثم يرفع العيون إلى السقف. يجب تكرار التمرين 20 مرة، ثم القيام بتدوير حدقة العين.

تمرين القيام بدوائر كبيرة بعينيه في اتجاه عقارب الساعة

يمكنك أيضاً استخدام لعبة "اتبع الإصبع" لمساعدة أطفالك على تدوير عضلات العين. ما عليك سوى استخدام إصبع واحدة بوصفها نقطة، واطلبي منه متابعته من جانب إلى آخر، لأعلى ولأسفل، بشكل دائري ودوري.

عليه تكرار التمرين 10 مرات في كل اتجاه.

تمرين الومض بسرعة

الرمش يحافظ على العين نظيفة ورطبة عن طريق تمرير الدموع على أطراف العينين، كما أنه يمدها بالتغذية المناسبة. ساعات طويلة من التحديق في الشاشات تؤثر في العيون؛ ما يجعلها ترمش بشكل أقل. وهذا ما قد يؤدي إلى جفاف العين وإجهاد عضلاتها.

أفضل طريقة للقيام بهذا التمرين هي إجراء مسابقة وامضة، بين مجموعات بينما يواجه الجميع بعضهم بعضاً، حيث يختبر هذا التمرين من يستطيع أن يرمش لفترة أطول، كالآتي:

علمي طفلك إرخاء عضلات الوجه والفكين، ثم يغمض عينيه لمدة 3 ثوانٍ، ثم فتح وإغلاق بسرعة.

هذا التمرين سيجعل أطفالك يضحكون حتى لا يتمكنوا من الرمش بعد الآن.

كيف تحمين عيني طفلك من الضوء الأزرق؟

إذا كان أطفالك مثل باقي الأطفال عيونهم ملتصقة باستمرار بجهاز iPad أو التلفزيون لمشاهدة أحدث مقاطع الفيديو أو البرامج التلفزيونية على YouTube حتى في وقت متأخر من الليل؛ فهو أسوأ وقت، لأن الشاشات في الليل ينبعث منها ضوء أزرق ضار من شأنه أن يبقي الأطفال مستيقظين بعد وقت النوم. ولهذا السبب كانت النظارات ذات الضوء الأزرق منقذة لعيون أطفالك، حيث يؤدي ارتداء هذه النظارات إلى تصفية الضوء الأزرق الضار للحفاظ على صحة عيونهم.

ولتكن هذه التمارين بمنزلة تذكير بأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من صحتك وصحة أطفالك.

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