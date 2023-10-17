شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الجيد والخضراوات.. 6 نصائح ضرورية لتقوية الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضغوط اليومية التى يمر بها الإنسان، والأعباء الجسدية، والتفكير الزائد وغيرها من الضغوط، كلها عامل تؤثرعلى الأعصاب، ويحتاج الجسم للكثير من العوامل المساعدة لتخفيف هذا التأثير.

الدكتور عادل سلطان استشارى الأعصاب والطب النفسى قصر العينى، أوضح أن الكثير من العادات اليومية الخاطئة التى يمارسها الإنسان، تضر بسلامة أعصابه، فتناول الطعام غير الصحى والإصابة بالسمنة، والنوم المضطرب، والخمول كلها تضر بسلامة الجهاز العصبى.

ولذا يقدم استشارى الأعصاب مجموعة من النصائح الهامة التى تعزز من سلامة الاعصاب، ومن بينها :

ـ تناول الطعام الصحى، والانتظام على نظام غذائى صحة غنى بالألياف والبروتين الذى يعزز بناء العضلات، فضلا عن الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين ب، كلها عوامل تحسن من حالة الأعصاب.

ـ الاهتمام بتقوية الأعصاب من خلال الالتزام بنظام بدني صارم، من خلال الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل شبه يومى لزيادة قدرة الأعصاب على تحمل الضغط.

ـ الاهتمام بتمارين التنفس وممارسة حيلة الشهيق والزفير بشكل دائم، مما يساعد على الاسترخاء وتقليل العبء على الأعصاب.

ـ البعد عن الإسراف فى تناول الكافيين، على عكس المعتقد بأنها تقوى الأعصاب، فالإسراف فى شرب القهوة والشاى يضر بالأعصاب.

ـ علاج اضطرابات النوم بأي طريقة، فالسهر لفترة طويلة يتلف الاعصاب، وكذلك النوم المتقطع او ساعات النوم القليلة تؤثر سلبا على الجهاز العصبى.

ـ الاهتمام بنمط حياة خال من التوتر والعصبية، والاهتمام بالهدوء وتمارين الاسترخاء والبعد عن المشكلات التى ترهق الاعصاب.