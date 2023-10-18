شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤدى "الباديكير" إلى نقل العدوى وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأشار استشاري الجلدية والتناسلية، أن تنظيف وتهذيب الأظافر أي عمل "الباديكير" في صالونات التجميل قد يكون سببا في انتقال بعض الأمراض، منها أمراض فطرية وأخري فيروسية.
وأوضح أن نزع الزوائد الجلدية الموجودة بين أجناب الأظافر ولحم الأصابع يعرضك للإصابة بالتهابات صديدية شديدة، في حالة إزالته بطريقة خاطئة، ويجب علاجه عن طريق أخذ المضادات الحيوية، والعديد من العلاجات الأخرى المهمة للتخلص من الصديد والالتهابات.
وقدم الفكهاني، أبرز الحيل للتخلص من هذه المشكلة، وهي عن طريق وضع الأدوات الشخصية الخاصة بك في ماء مغلي قبل الاستخدام، وبعده، فأنت بهذه الطريقة تقضي علي الفيروسات وأيضا تقضي علي تراكم أي فطريات.
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