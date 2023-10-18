شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من السعال المزمن؟ نقص هذا الفيتامين هو السبب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عادة ما يختفي السعال خلال بضعة أيام أو أسبوع، وفي بعض الحالات، يستمر لفترة طويلة، وهذا ما يسمى بالسعال المزمن، ويمكن أن تساهم العديد من الحالات الصحية في السعال المستمر، لا يعلم الكثيرون أن نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى السعال الذي يمكن أن يستمر لفترة أطول من المعتاد، فأن نقص فيتامين B12 هو السبب الشائع، وإليك الأسباب، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

نقص فيتامين ب 12 والسعال المزمن

وفقًا لعدة دراسات، فإن الأشخاص الذين يعانون من السعال المزمن عادة ما يكون لديهم نقص في فيتامين ب12، وقد تساعد إضافة مكملات فيتامين ب12 إلى النظام الغذائي لذلك، إذا لم تنجح أي من العلاجات، احصل على مستويات فيتامين ب12 لديك.

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إذا كنت تعاني من سعال مزمن غير مبرر، فيجب عليك فحص مستويات فيتامين ب 12 لديك، تشمل بعض الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 شحوب الجلد والاكتئاب والصداع المتكرر والمشاكل المتعلقة بالمعدة وتشنجات العضلات.

بعض مصادر فيتامين ب12 فيما يلي بعض الخيارات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي

يتواجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك الأسماك واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، بعض أفضل المصادر هي المحار وسمك السلمون واللبن والبيض، يمكنك أيضًا إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي بعد استشارة الطبيب.

يوجد فيتامين B12 عادة في المنتجات الحيوانية والبروتينات، ومع ذلك فإن أحد أغنى المصادر هو في الواقع نباتي، و تعد الخميرة الغذائية مصدراً قوياً لفيتامين B12، حيث يوفر الكوب ما بين 8.3 إلى 24 ميكروجرام لكل وجبة، أو حوالي 346 إلى 1000% من القيمة اليومية.