شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمر للحامل عديدة منها يقلل الإمساك ويعالج الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من النساء يرغبن في تناول الحلويات خلال فترة الحمل، ويمكن أن يكون تناول التمر طريقة صحية بديلة لتناول الحلويات، لكن يجب تناول التمر في الشهر التاسع من الحمل لفوائده الصحية العديدة، حيث إنه يمكن أن يحفز المخاض، لذلك يمكن للنساء الحوامل البدء بتناول التمر بعد 36 أسبوعًا من الحمل، أي قبل أربعة أسابيع تقريبًا من موعد الولادة المتوقع بحسب موقع "هيلث شوت".

فوائد التمر للحامل

التمر غني بالسكر، ولكنه يحتوي أيضًا على العديد من المغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والنحاس، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول.

1. يمكن أن يوفر التمر طاقة فورية

تميل النساء الحوامل إلى التعب والشعور بالضعف، وذلك لأنه خلال فترة الحمل، هناك زيادة بنسبة 40% في الحمل على نظام القلب والأوعية الدموية والكلى، زيادة الوزن وتغير الجاذبية مع الضغط على العمود الفقري القطني يؤدي إلى التعب، لذا فإن تناول التمر يمكن أن يساعد في منح الطاقة.

2. يمكن أن يساعد التمر في تخفيف الإمساك

المحتوى العالي من الألياف في التمر يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، الذي يحدث لكثير من النساء أثناء الحمل. خلال فترة الحمل، ينخفض النشاط البدنى لأن مستوى هرمون البروجسترون، الذي ينظم الدورة الشهرية ويدعم الحمل، مرتفع للغاية.

يؤدي الغثيان إلى تقليل تناول الطعام والماء كل هذا يساهم في الإصابة بالإمساك، لذا فإن تناول التمر يمكن أن يكون مفيدًا.

3. التمر يمكن أن يمنع فقر الدم

التمر غني بالحديد، ويمكن أن يمنع أو يصحح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. أثناء الحمل، يتوسع حجم الدم أكثر من خلايا الدم الحمراء. امتصاص الحديد منخفض، مما يؤدي إلى فقر الدم.

4. يحسن التمر صحة العظام

يمكن أن تساعد المغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم والمغنيسيوم والمنغنيز الموجودة في التمر على تحسين صحة العظام عن طريق تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، والتي تشكو منها الكثير من النساء.

5. التمر يقلل من تساقط الشعر

تعاني بعض النساء من تساقط الشعر أثناء الحمل. بسبب محتواه العالي من الحديد وخصائصه التي تزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس والشعر، لذا يمكن أن يكون التمر مفيدًا لشعرك.

الاستهلاك المفرط للتمر له آثار جانبية

من المعروف أن التمر يعزز المخاض والولادة الطبيعية، ولكن الإفراط في أي شيء سيء إليك ما يمكن أن يحدث:

• تناول الكثير من التمر يمكن أن يسبب زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية. تحتوي كل تمرة على 23 سعرة حرارية أي حوالي 280 سعرة حرارية لكل 100 جرام من التمر.

• يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم ويزيد من سوء التحكم في السكر لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني.

• الإفراط في تناول التمر يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك بسبب نمو البكتيريا في الأمعاء.

• يمكن أن يسبب التمر تسوس الأسنان إذا لم يتم تنظيف الأسنان بعد تناوله.

• المحتوى العالي من البوتاسيوم في التمر يمكن أن يضر النساء لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.