شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات صحية تسببها لدغات حشرة بق الفراش.. تعرفى على التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى انتشار حشرة بق الفراش فى فرنسا إلى حالة من القلق بسبب سرعة انتشارها، ووفقا لما نشره موقع express البريطاني قال الأطباء إن لدغات حشرة البق يمكن أن تسبب الحكة وعدم الراحة، إلا أنه من غير المعروف أن بق الفراش ينقل الأمراض.

مضاعفات لدغات حشرة البق:

الأضرار التي تسببها لدغات حشرة البق، يمكن أن تسبب الحكة الجلدية وعدم الراحة، ويمكن أن تتسبب في التعرض والإصابة بالأرق وعدم القدرة علي النوم بشكل طبيعي. وأكد التقرير، أن التخلص من البق من الأمور الصعبة لأنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة قد تصل إلي شهور.

وفى السياق ذاته قال آرون كلارك، فني مكافحة الآفات، إنه يشعر بالقلق بشأن قدرة البق على مقاومة لبعض المبيدات الحشرية، وهذا الأمر مثير للقلق.

والجدير بالذكر، ان بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة، وتختبئ أثناء النهار على الأسرة في "طبقات المراتب، وإطارات الأسرة، والألواح الأمامية" وفي شقوق الجدران والأرضيات والأثاث. ويخرجون في الليل.

ويمكن أن تأتي من مناطق موبوءة أو من الأثاث المستعمل، و يمكنهم التواجد في الأمتعة أو المحافظ أو حقائب الظهر أو غيرها من العناصر الموضوعة على الأسطح الناعمة أو المنجدة.

ويمكنك رؤية بق الفراش نفسه، أو جلوده المتساقطة، أو فضلاته في طبقات المرتبة والأشياء الأخرى في غرفة النوم. قد تكون هناك أيضًا بقع دم على الملاءات.

وللتخلص منه عليك القيام بالتالي:

-التنظيف والتخلص من الفوضى، وخاصة في غرفة النوم .

-غسل الفراغ والنوافذ والأرضيات كل يوم.

-اغسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات ملاءات السرير وضعها في مجفف ساخن لمدة 30 دقيقة على الأقل.

-سد الشقوق وأي فتحات تدخل فيها الأنابيب أو الأسلاك إلى المنزل.

-عليك نقع النعناع ورش المنقوع يوميا في كل الأماكن اللمتواجد بها وأنت بهذه الطريقة تقضي عليه.



