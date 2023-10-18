شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من الفازلين على هذه المنطقة الحساسة وهتنبهري من النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والخطوط الدقيقة واستطعنا أن نجد الحل في وصفة طبيعية بواسطة الفازلين وزيت الزيتون فتتكون من مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتخلصنا من التجاعيد وتعمل على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة، حيث يكون زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي تحتوي على مجموع كبيرة من الفيتامينات ونجد أن الفازلين من أكثر المواد الدهنية التي تحتوي على نسبة ترطيب عالية وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال. وصفة زيت الزيتون والفازلين تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتيمعلقة من الفازلين. معلقة من زيت الزيتون. معلقة من عصير الليمون. حبة موزة مهروسة. معلقة من النشا. طريقة تحضير الوصفة: تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة سهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما ياتي. نحضر وعاء ونضع به الفازلين و زيت الزيتون ونقلبهم جيدا. ثم نضع عليهم الليمون والموز والنشا ونقلب المكونات جيدا حتى تختلط سويا. ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة قبل النوم. ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ التخلص من التجاعيد والبقع والحصول على بشرة نقية من أول استخدام للوصفة. وصفة ثانيه لاستخدام زيت الزيتون والفازلين يمكن أن نقوم باستخدام وصفة أخرى مشابهة من الفازلين وزيت الزيتون خاصة بتفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم فإن تلك المكونات تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية. المكونات: معلقة من البيكنج بودر. معلقة من زيت الزيتون. معلقة من الفازلين. معلقة من الطمي المغربي. طريقة تحضير الوصفة: تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي. نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الأماكن الداكنة ونتركها حتى تجف تماما. ثم نقوم بغسلها بالماء . سوف نلاحظ التخلص من البقع الداكنة والجلد الميت. يمكن من خلالها تفتيح منطقة الكوع والركبة من أول استخدام..

كانت هذه تفاصيل خبر ضعي ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من الفازلين على هذه المنطقة الحساسة وهتنبهري من النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.