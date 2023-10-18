شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كولاجين لبان الذكر والفازلين للقضاء على التجاعيد والترهلات وتبيض البشرة 7 درجات من أول يوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تتكون تلك الوصفة من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.ملعقة من لبان الذكر. الفازلين ماء. ملعقة من النشا. ملعقة من قرنفل المطحون. ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت جنين القمح. طريقة تحضير الوصفة تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي. نحضر وعاء ونضع به الماء ولبان ذكر ونرفعها على النار. ثم نضع عليها القرنفل والنشا ونقلب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونقوم بوضع باقي المكونات الموجودة لدينا ثم نقوم بتقليبها حتى تمتزج سويا. ثم بعد ذلك نضع الخليط في علبة ونقوم بغلقها جيدا ونضعها في الثلاجة. ونستخدمها بشكل يومي كدهان للوجه قبل النوم ونغسلها في صباح اليوم التالي. سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع و الحصول على بشرة بيضاء وبدون اي تجاعيد أو خطوط دقيقة من أول استخدام للوصفة.

فوائد لبان الذكر عندما نستخدم وصفة لبان الذكر نحصل على الكثير من الفوائد وهي. تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يساعد على إخفاء الخطوط الدقيقة ويقلل نسبة ظهور التجاعيد لفترة طويلة. يعطي البشرة النضارة والأشراق. تساعد على ترطيب البشرة. يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع. يساعد على التخلص من التصبغات وآثار الحبوب

. يعمل على تهدئة البشرة والتخلص من التهيج والاحمرار.يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة وتعمل على تغذيتها. يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المغذية للبشرة. متوفر في جميع محلات العطارة سعره بسيط للغاية فلا يكلفنا الكثير من التكليف. كما يمكن مزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زبيب مهروس ضعي الخليط على البشرة ودلكه بلطف لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفه بالماء الفاتر العسل يعمل كمرطب ومضاد للبكتيريا، في حين أن الزبيب يحتوي على بالماء الفاتر وهناك مواد اخري طبيعية مثل الزبادي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، بينما الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة..