شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأطباء يحذرون: على الرغم من فوائدها المتعددة شرب القهوة الخضراء له مضاعفات صحية خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقدم لكم اليوم جميع التفاصيل التي تخص فوائد وأضرار القهوة الخضراء، حيث ظهرت بعض الدراسات التي تحث على فوائد القهوة الخضراء وضرورة تناولها وعلى الجانب الآخر ظهرت بعض الدراسات التي تحث على عدم الإفراط فيها نظرا لأضرارها، لذلك نقدم لكم اليوم أضرار وفوائد القهوة الخضراء من خلال هذا التقرير.القهوة الخضراء

قام العلماء في الفترة الأخيرة ببعض الأبحاث الطبية التي أثبتت فوائد القهوة الخضراء في فقدان الوزن، حيث أنها تحتوي على أحماض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى الألياف، لذلك فهى تعمل على منح شعور الإنسان بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام لذلك فهى عامل مساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

فوائد القهوة الخضراء

وأثبتت الدراسات الحديثة أن تناول القهوة يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول بالدم وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول ،وينصح الأطباء بتناول كوب من القهوة الخضراء يومياً، كما أكدت تلك الأبحاث على أن القهوة الخضراء تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم ،حيث أنها تعمل على منع تكون الدهون بالجسم ،وبالتالي مقاومة الأنسولين الذي بدوره يقوم بتقليل نسبة السكر بالدم.تناول القهوة الخضراء يكون مفيدا أيضا لمرضى المفاصل والعظام ،حيث أن تناولها بشكل يومي يعمل على التخلص من التهابات العظام بالإضافة إلى أنها تساعد على عدم ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تعمل على نضارة البشرة.

تحتوي القهوة الخضراء على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الخلايا الخبيثة التي بالجسم ،وبالتالي تقليل نسب الإصابة بمرض السرطان بالإضافة إلى أمراض القلب والسكر، وأشارت الدراسات الطبية إلى أن تناول القهوة الخضراء لها تأثير جيد على الصحة النفسية حيث أنها تعمل على عدم إصابة الإنسان بالتوتر أو الإكتئاب والتقلبات المزاجية.أضرار القهوة الخضراء

وها قد تناولنا فوائد تناول القهوة الخضراء، ونقوم الآن بتناول الأضرار التي تسببها حيث أن تناول القهوة الخضراء قد يسبب قرحة بالمعدة نظراً لأنها تعمل على تهيج المعدة، وتحتوي القهوة على الكافيين والذي يسبب زيادة نبضات القلب عند الإسراف في تناول القهوة الخضراء، وكان آخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن الإسراف في تناول القهوة الخضراء يسبب الكثير من الاضطرابات أثناء النوم مثل الأرق لذلك يجب عليك تناولها بحذر وعدم الإفراط..