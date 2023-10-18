شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك يوم اجازته”.. ضعي ملعقة من النشا وزيت الزيتون على هذه المنطقة قبل النوم وابهري جوزك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - من اكثر المشاكل التي تواجه المرأة إزالة الشعر، يوجد طريقة الليزر لإزالة الشعر بشكل نهائي من الجذور ، ولكن هناك بدائل طبيعية لليزر وافضل من السويت المؤلم وتزيل الشعر من الجذور سنوضحها فيما يلي.
كيفية إزالة الشعر الزائد بالنشا
مكونات التحضير:2 ملعقة كبيرة نشا.
• 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
طريقة التحضير :
• ضعي المكونات في طبق غويط وقلبيها جيدا حتى يتكون خليط متماسك قوامه مش العجينة.
• اغسلي وجهك او المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها بالماء الدافئ حتى لا تختلط الدهون والأتربة مع الماسك وتقلل من كفاءته.
• ضعي العجينة على وجهك او أي منطقة بالجسم ووزعيها جيدًا واتركيها لمدة 30 دقيقة.
• ادعكي العجينة بعد ان تجف في عكس اتجاه نمو الشعر للتأكد من نزع الشعر من جذوره.وصفة ماء الورد وزيت الزيتون والشبة
• مكونات التحضير:
• ملعقة كبيرة من الشبة الزفرة المطحونة.
• ملعقة كبيرة من ماء الورد.
• 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
• احضري طبق عميق وضعي به جميع المكونات وقلبيها حتى تحصلي علي خليط متجانس.
• ضعي قطنة في الخليط حتى تتبلل وأدهينها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، واتركيها حتى تجف لمدة 30 دقيقة.
• مرري القطنة علي المكان المراد نزع الشعر منه حوالي 5 مرات وبعد أن يجف الماسك انزعيه عكس اتجاه نمو الشعر حتى نزيله من الجذور.
• اغسلي المنطقة بالماء الدافئ ورطبيها حتي لا تتعرض للجفاف..
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