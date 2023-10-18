شكرا لقرائتكم خبر عن تقي من السرطان وأمراض القلب.. تعرف على فوائد القرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

القرفة من التوابل الشهيرة ذات المذاق والرائحة المميزة، وتدخل في العديد من الأطعمة والحلويات، كما أنها لها العديد من الفوائد التي تحل على الجسم عند استخدامها، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لتصريح الدكتور أحمد جودة استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

أكد جودة، أن العديد من الأشخاص يجهلون فوائد القرفة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز فوائدها، ومنها: -الوقاية من السرطان: حيث أثبتت الدراسات أن تناول كمية صغيرة من القرفة يوميا يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الدم، بفضل احتوائها على إنزيمات تساعد في علمية انقسام الخلايا، وبالتالي تناولها يحد من الإًصابة بالسرطان بسبب أنها تقلل تكاثر الخلايا الخبيثة. -تقلل من التهاب المفاصل: تناول ملعقة صغيرة من القرفة مع العسل يوميا تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات، ولذا فهي تعمل على تقليل التهاب المفاصل والألم الذي يشعر به الشخص المصاب. -الحماية من أمراض القلب: تحمى القلب والشرايين من التلف وتقوى عضلة القلب، وذلك من خلال إدخالها في الأطعمة اليومية والنظام الغذائي . - تنظيم نسبة الكولسترول في الدم:تناول كوب من القرفة يوميا يعمل على خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم بمعدل 10% خلال ساعتين فقط بفضل مفعولها الحارق للدهون. - تقوية الجهاز المناعي: تعزز من إنتاج الجسم لكرات الدم البيضاء التي تقضى على البكتريا والفيروسات . -تنشط الدورة الدموية: لاحتوائها على مركبات تمنع تجلط الدم و تساعد على تدفقه وتعالج ضعف الدورة الدموية.