شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الأرز الأبيض وعايز تخس.. استشارى تغذية تقدم الحل فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأشخاص يحبون تناول الأرز الأبيض مع وجبتهم الرئيسية خلال اليوم للشعور بمزيد من الشبع والامتلاء، لكن أثناء اتباع نظام ريجيم أو دايت قد يضطر الشخص إلى التوقف عن تناول الأرز نهائيا أو التقليل من الكمية التى يتناولها، ليساعده ذلك على إنقاص الوزن، لكن فى هذا التقرير نتعرف على بعض الخطوات التى تجعل الأرز الأبيض صحيا مع الريجيم وكيف تقلل وزنك وأنت تتناول الأرز.

قالت الدكتورة رضوى نبيل اسماعيل، استشارية التغذية بقصر العينى لـ "الخليج 365 " إنه يمكن أن تتناول الأرز الأبيض خلال اتباع الريجيم بخطوات بسيطة:

１- اترك الأرز في الثلاجة لمدة 12 ساعة بعد أن تنتهى من طبخه، لأن البرودة فى الثلاجة تحول النشا فى الأرز إلى نشا مقاوم أى أن جرام النشا فى الأرز بدلا من أن يعطي 4 سعرات حرارية يعطى ٢ سعر حراري فقط.

كما أن النشا المقاوم يزيد من البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي "البريبايوتيك" وهذا يعنى تحسين عمل الجهاز الهضمي.

２- لا تطبخ أبدا الأرز مسلوقا لكن يجب دوما إضافة الزيت على الأرز ويفضل زيت جوز الهند، لأن وجود الدهون مع النشا تقلل جدا المؤشر الجلايسيمي أو من ارتفاع سكر الدم بعد تناول الأرز.

３- نقلل الكمية التى نتناولها من الأرز ليساعدنا على إنقاص الوزن بشكل صحي.