شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من حرق الدهون وتساعدك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن والرغبة في الحصول علي وزن صحي، من الأمور التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، فزيادة الوزن تعد من أحد مشكلات العصر الحديث بسبب اعتماد الغالبية على الأكلات السريعة ، وعدم الحركة، والكثير من الحيل غير الصحية.

وحول ذلك قدمت الدكتورة ريهام إبراهيم استشاري التغذية في قصر العيني، بعض الأطعمة التي تساعد في زيادة حرق الدهون، وتعمل على تخلصك من الوزن الزائد، ومنها:





_ الاناناس والبطيخ : يساعدان على مد الجسم بالماء الذى يحتاجه، وأيضا يعملان على زيادة حرق الدهون. _ الشوفان والافوكادو : يمدان الجسم بالبروتين الذي يحتاجه، ويساعدان على الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي تقلل فرص تناولك لكميات من الطعام. _ التفاح الاخضر والكمثرى : يساعد على فقدان الوزن بطريقة سريعة لاحتوائه على كميات كبيره من الالياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد على حرق الدهون . _ البيض المسلوق : يساعد على تخفيض الوزن نظرا لاحتوائه علي سعرات حرارية منخفضة، وأيضا يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يحتاجه الجسم. _ الخيار والجزر والخس أي الخضراوات: من الخضراوات المساعدة على تخفيض الوزن لاحتوائهم على سعرات حرارية منخفضة، كما أن تنالك لهم يساعد بشكل كبير في شعورك بالشبع لفترات طويلة. _ المكسرات : تمد الجسم بالبروتين ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.