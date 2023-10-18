منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - منظمة الصحة العالمية

الخليج 365-واس

دانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن المنظمة تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى، مؤكداً على وجوب الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وضرورة حماية الرعاية الصحية وعدم استهدافها.