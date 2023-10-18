إياك تجاهلها ..أعراض وطرق الوقاية من مرض التيفوئيد

بيروت - نادين محمد - يعد التيفوئيد ليس مرضًا خطيرًا فحسب، ولكن إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب بالأدوية المناسبة، بدلا من أن يصبح مهددًا للحياة ومع ذلك يمكن أن تستمر الآثار الجانبية للتيفوئيد مدى الحياة.

تعد حمى التيفوئيد هي نوع من العدوى البكتيرية، والتي تسببها بكتيريا السالمونيلا التيفية (S.Typhi) ومن المعروف أن هذه البكتيريا تسبب التسمم الغذائي بشكل رئيسي. ويعد هذا هو السبب وراء انتشار حمى التيفوئيد في الدول التي تفتقر إلى النظافة وغيرها من المعايير الصحية فيعد كلا من الغذاء والماء هما المصدران الشائعان اللذان تنتقل منهما العدوى بشكل رئيسي.

أسباب الإصابة بالتيفوئيد

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تحدث حمى التيفوئيد وتنتشر بشكل رئيسي بسبب العادات الصحية الخاطئة، يعد الطعام والماء الملوثان المصدرين الرئيسيين لدخول عدوى التيفوئيد. وفي ما يلي بعض الطرق التي تنتقل بها بكتيريا التيفوئيد من شخص إلى آخر:

يصاب الإنسان ببكتيريا التيفوئيد، لكنه قد لا يعلم أنه حامل للمرض. وفي مثل هذه الحالة، قد يلوث الشخص الطعام أو الماء القريب منه وينشر جرثومة التيفوئيد عن طريق العطس أو اللمس أو السعال.

تظل بكتيريا السالمونيلا التيفية، والتي تسبب التيفوئيد، لديها القدرة على البقاء في الماء لعدة أيام أو في أي نوع من مياه الصرف الصحي الجافة.

البراز البشري هو شيء آخر يمكن العثور فيه على أعداد كبيرة من بكتيريا التيفوئيد. عندما يتلامس البراز البشري مع جسم مائي أو بعض المواقع المائية، هناك فرص كبيرة لتلويث الجسم المائي كما تعمل أنواع مختلفة من الحشرات بما في ذلك الذباب كحاملات وتؤدي إلى انتشار البكتيريا من البراز البشري إلى الماء. عندما يتناول الناس هذه المياه بأي حال من الأحوال، يمكن أن يصابوا بسهولة بالتيفوئيد. ومن المحتمل أيضًا أن يتلامس الماء مع نوع ما من الإمدادات الغذائية وينتقل العدوى.

وقد لوحظ أن ما يقرب من 3-5٪ من الأفراد المصابين بالتيفوئيد يصبحون حاملين للمرض لفترة طويلة في أجسادهم في حين أن بعض الأشخاص يحملون المرض لفترة قصيرة.

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أعراض التيفوئيد

لا تظهر أعراض التيفوئيد مباشرة بعد حدوث العدوى، يستغرق الأمر حوالي أسبوع أو في بعض الأحيان أكثر حتى تظهر الأعراض بعد الإصابة، ومن أبرز أعراض التيفود ما يلي:

حمى شديدة للغاية، قد تبدأ الحمى خفيفة ومعتدلة، لكنها ترتفع في الأيام القليلة المقبلة ولا تهدأ بأي شكل من الأشكال. تعد هذه الحمى المرتفعة المستمرة هي العرض الرئيسي للتيفود وقد يستمر هذا لفترة طويلة.

قد يشكو الشخص من صداع مستمر وممل أو شعور بالخفقان في الرأس.

يمكن الشعور بقشعريرة ورعشة في جميع أنحاء الجسم.

التهاب الحلق أو نوع من الانزعاج في الحلق.

يمكن الشعور بألم في البطن، وفي بعض الحالات يبدو أن بطن المريض منتفخ.

فقدان الوزن المفرط خلال فترة زمنية قصيرة .

الإسهال، والذي يمكن أن يكون شديدًا للغاية. وقد يكون هناك دم في البراز أيضًا.

يمكن رؤية نزيف من الأنف عند العديد من المرضي.

فقدان الشهية بشكل كامل حيث يرفض المريض تناول أي شيء.

التهيج الشديد، مع تقلبات مزاجية حادة وحتى العدوانية.

ظهور طفح جلدي أو على الجزء الأمامي من الجسم أو الصدر في المرحلة الأولى من الإصابة.

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تشخيص التيفوئيد

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عند ظهور العلامات والأعراض السابقة يوصى بعدم التأخير والذهاب إلى الطبيب على الفور. سيقوم الطبيب بإجراء فحص طبي شامل ويسأل المريض عن العلامات والأعراض المختلفة كما يتم سؤال التاريخ الطبي المريض. أيضاً من أجل التشخيص الصحيح لحمى التيفوئيد، يتم أيضًا إجراء اختبارات الدم واختبارات البراز واختبارات البول. تظهر البكتيريا المسببة للتيفوئيد Salmonella Typhi في نتائج الاختبار عندما تكون نتيجة الفحص إيجابية للإصابة بالتيفوئيد. وبمجرد تأكيد التشخيص، يمكن البدء في علاج المرض.

علاج التيفوئيد

وفي ما يلي بعض الطرق التي يتم من خلالها علاج التيفوئيد:

يوصى بالمضادات الحيوية التي تساعد في قتل بكتيريا السالمونيلا التيفية. تستغرق المضادات الحيوية بعض الوقت لتبدأ مفعولها، ولكن بمجرد أن تبدأ في العمل، يتم ملاحظة علامات التحسن خلال 2-3 أيام فقط.

فرص الانتكاس شائعة جدًا في حمى التيفوئيد. يحدث هذا على الرغم من إعطاء دورة المضادات الحيوية. في مثل هذه الحالة، يبدأ علاج التيفوئيد مرة أخرى بالمضادات الحيوية.

في حالة تفاقم حمى التيفوئيد ونشوء مضاعفات، يجب أن يستمر العلاج بالمضادات الحيوية لفترة طويلة من الزمن. ويتم ذلك لضمان عدم بقاء أي سلالات من البكتيريا داخل الجسم.

هناك احتمالات كبيرة للإصابة بالجفاف عندما يعاني الشخص من مرض التيفوئيد. وينصح أيضًا بتناول الأطعمة شبه الصلبة وسهلة الهضم حتى يتم الحصول على التغذية السليمة.

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كيف يمكن الوقاية من التيفوئيد؟

ينتشر التيفوئيد من خلال الأغذية والمياه الملوثة وينتشر المرض بسرعة كبيرة أيضًا. ومع ذلك، يمكنك محاولة الوقاية من هذا المرض من خلال بعض الخطوات الاحترازية. بعض منها على النحو التالي:

1. التطعيمات والتحصين

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تتوفر لقاحات ضد التيفوئيد وفي نوعين مختلفين كالحقن وحبوب عن طريق الفم وتبقى فعالية اللقاح حوالي 3 سنوات أو نحو ذلك. يجب التأكد من الفترة الزمنية التي تم فيها أخذ اللقاح ووقت انتهاء الصلاحية. استشر طبيبك لمزيد من التطعيمات. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، يفضل اللقاح عن طريق الفم؛ بينما بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية من 2-5 سنوات يتم إعطاء حقن التطعيم لهم.

2. تعقيم المياه أمرًا مهمًا للغاية

يوصي العديد من الأطباء بتناول المياه المعدنية والابتعاد عن تناول مكعبات الثلج المصنوعة من الماء العادي، كما يجب عدم ابتلاع الماء أثناء الاستحمام أو غسل الفم.

3. تجنب الفواكه والخضروات التي لا يمكن تقشيرها

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في كثير من الأحيان يتم رش الفواكه والخضروات بالماء للحفاظ على مظهرها الطازج. ولذلك فمن الأفضل اختيار الفواكه والخضروات التي يمكن تقشيرها لتقليل فرص التلوث والتأكد أيضًا من طهي جميع الأطعمة جيدًا .

المصدر:موقع هيلث

