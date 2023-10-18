شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA "توافق على عقار جديد لعلاج أمراض الكلى المرتبط بارتفاع الفوسفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ،(FDA)على عقار Ardelyx (ARDX.O) وهو الاسم العلمى للعقارلعلاج ارتفاع مستويات الفوسفات لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD)، بعد مرور أكثر من عامين من رفضه في البداية.

تمت الموافقة على الدواء، لعلاج فرط فوسفات الدم، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في مستوى الفوسفور في الدم، يمكن للفوسفور الزائد إزالة الكالسيوم من العظام وأجزاء أخرى من الجسم، والذي بدوره يمكن أن يسبب هشاشة العظام، وآلام المفاصل، وتشنجات العضلات، وحكة في الجلد.

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على الدواء لاستخدامه في المرضى الذين لديهم استجابة غير كافية أوعدم تحمل للعلاجات الرابطة للفوسفات، وهو العلاج القياسي الحالي للرعاية لهذه الحالة.

وقالت الشركة إن الإطلاق التجاري للدواء جارٍ، مضيفة أنها تتوقع إتاحة الدواء في نوفمبر، وكانت هيئة تنظيم الصحة الأمريكية قد رفضت الموافقة على دواء Xphozah، المعروف كيميائيًا باسم تينابانور، في عام 2021، مشيرة إلى فوائد علاجية غير واضحة. أعادت النظر ودعت إلى اجتماع اللجنة الاستشارية بعد استئناف الشركة.

ومع ذلك، أوصى المستشارون الخارجيون لهيئة الاغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بالموافقة على Xphozah العام الماضي كعلاج وحيد أو جنبًا إلى جنب مع العلاج الحالي لعلاج ارتفاع مستويات فوسفات الدم لدى مرضى غسيل الكلى.

ينتمي Xphozah إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات امتصاص الفوسفات والتي تستهدف البروتين الموجود في الأمعاء المسؤول عن امتصاص الفوسفور.