زيت إكليل الجبل علاج الأجداد لتطويل الشعر بشكل أسرع وأكثر سمكاً

هناك اتجاه حديث لـ TikTok يستخدم الزيوت العطرية المختلفة، بما في ذلك إكليل الجبل، كاختراق لصحة الشعر، ويدعي أن تطبيق المستخلصات النباتية على فروة رأسك وخصلات الشعر يؤدي إلى كل شيء من اللمعان إلى النمو.

ماء إكليل الجبل هو ماء الأرز الجديد

زيت إكليل الجبل هو أحد أكثر الزيوت الأساسية تقديراً وفعالية للعناية بالشعر نظراً لنطاقه الواسع من الخصائص، بدءًا من التنغيم إلى مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى كونه أحد مضادات الأكسدة القوية.

الفوائد العلمية لزيت إكليل الجبل

إن زيت إكليل الجبل لا يعزز النمو فحسب، بل يساعد أيضاً على تقليل تساقط الشعر ويهدئ فروة الرأس المتحسسة (بفضل محتواه من حمض الكارنوسيك) ومحاربة قشرة الرأس. لكل هذه الأسباب، يعرّف زيت إكليل الجبل بأنه زيت أساسي يحتوي على العديد من الإمكانيات في تركيبات الشعر لنمو الشعر والذي يكمن مفتاحه في قدرته على تحسين دوران الأوعية الدقيقة في فروة الرأس بفضل مكوناته الحيوية: الفلافونويد، العفص، الروزمارينيك. حمض الروزماريسين وحمض الكارنوسيك وفيتامين ج والحديد.

ونتيجة لزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، فإن زيت إكليل الجبل يعزز أكسجة بصيلات الشعر، مما يساعد على تحفيز النمو وإبطاء تساقط الشعر. كما أنه يحسن التغذية الدقيقة للشعرية، مما يقوي الجذور ويحسن بنية الشعيرات الدموية للشعر الناعم والهش. وأخيراً، فهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على منع تساقط الشعر بشكل طبيعي في حالات الثعلبة الأندروجينية، حيث وجد أن هناك خلايا التهابية حول جذور الشعر.

كيفية استخدام زيت الروزماري؟

وفقاً للخبراء، فإن استخدامه وتطبيقه يعتمد على تركيبة المنتج المحدد الذي تم اختياره. بالإضافة إلى ذلك، يحذر من أنه إذا تم استخدام زيت إكليل الجبل العطري موضعياً دون التحكم في التركيز في التركيبة، فقد يسبب التهاب الجلد لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية. ولهذا السبب بالذات، يوصى بالتعرف على نوع الزيت الذي يتم اختياره : سواء كان مستخلصاً من زيت نباتي أو زيت عطري نقي. أن الوضع المثالي هو الحصول على نصيحة جيدة من المتخصصين، نظراً لوجود العديد من الخيارات وليست جميعها فعالة لتحقيق المنفعة المحددة التي نريد الحصول عليها.

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