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شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد أم حساسية موسمية نتيجة تغير الفصول.. الأعراض توضح الفرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتطور الحساسية الموسمية عندما يبالغ جهاز المناعة في الجسم في رد فعله تجاه شيء ما في البيئة يأتي مع تغير المواسم، مع سوء نوعية الهواء في هذا الوقت من العام، يمكن للملوثات والسموم الموجودة في الهواء أن تسبب مثل هذه الحساسية.
البرد ام الحساسية ؟
ووفقا لما ذكره موقع "تايمز اوف انديا"، يصاب العديد من الأشخاص برشح واحتقان الأنف ويعتقدون أنه قد يكون بسبب البرد أو الأنفلونزا، ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض ناجمة أيضًا عن الحساسية الموسمية.
كيف تفرق بين نزلات البرد والحساسية ؟
إذا كنت تعاني من حساسية، فمن المرجح أن يكون مخاط الذى تفرزه شفافًا ورقيقًا، وفقًا لخبراء الصحة، قد تؤدي الحساسية أيضًا إلى حكة في العين أو الأنف أو الحلق، لا ترتبط هذه العلامات عادةً بنزلات البرد، إذا كنت تعاني من الحمى، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب عدوى مثل البرد أو الأنفلونزا وليس الحساسية.
فيما يلي بعض النصائح للوقاية من الحساسية الموسمية وعلاجها..
مجرد البقاء في داخل المنزل لا يعني أنك تتنفس هواءً نقيًا، قد توجد أيضًا الملوثات والمهيجات في الهواء داخل منزلك، يمكن أن يساعد استخدام أجهزة تنقية الهواء في تقليل مسببات الحساسية الداخلية، من المهم أيضًا تنظيف الغبار في منازلكم بانتظام والتأكد أيضًا من نظافة ملاءات السرير، يمكن أن يساعد إبقاء النوافذ مغلقة في منع دخول مسببات الحساسية إلى منزلك، يمكنك فتح النوافذ عندما يدخل ضوء الشمس، لأنه قد يقتل البكتيريا الضارة المحتملة في منزلك.
إذا كنت من المحتمل أن تعاني من الحساسية في هذا الوقت من العام، فمن الأفضل تجنب الخروج في الأماكن المتربة، يذهب بعض الأشخاص للتنزه في الحدائق في الصباح، لكن تأكد من عدم تعريض نفسك لجزيئات الغبار، وينطبق الشيء نفسه على التجمعات مثل (الاحتفالات) في هذا الوقت من العام، قم بالاستحمام والشامبو لشعرك بعد العمل واللعب بالخارج، سيساعد ذلك على التخلص من أي جزيئات مسببة للحساسية قد تلتصق بشعرك، إذا دخلت إلى مناطق بها مسببات حساسية محتملة، فلا تذهب دون ارتداء قناع.
يمكن أن يساعد شطف الممرات الأنفية بمحلول ملحي في التخلص من مسببات الحساسية، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تخفيف احتقان الأنف إن وجد، إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هي استخدام وعاء تأكد من أنك تعرف كيفية استخدامه بشكل صحيح وآمن ومريح، فإذا كنت تعلم أنك تبدأ بالعطس وتعاني من عيون دامعة مع تغير الموسم بسبب الحساسية، فمن الأفضل أن تبدأ بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الموصوفة مثل مزيلات الاحتقان في وقت مبكر، للمساعدة في منع الأعراض.
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