نزلة برد أم حساسية موسمية نتيجة تغير الفصول.. الأعراض توضح الفرق

إذا كنت من المحتمل أن تعاني من الحساسية في هذا الوقت من العام، فمن الأفضل تجنب الخروج في الأماكن المتربة، يذهب بعض الأشخاص للتنزه في الحدائق في الصباح، لكن تأكد من عدم تعريض نفسك لجزيئات الغبار، وينطبق الشيء نفسه على التجمعات مثل (الاحتفالات) في هذا الوقت من العام، قم بالاستحمام والشامبو لشعرك بعد العمل واللعب بالخارج، سيساعد ذلك على التخلص من أي جزيئات مسببة للحساسية قد تلتصق بشعرك، إذا دخلت إلى مناطق بها مسببات حساسية محتملة، فلا تذهب دون ارتداء قناع.