شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء الأمريكية توسع استخدام علاج مناعى لمرضى سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على توسيع نطاق استخدام أحد الأدوية الخاصة بالعلاج المناعي في مرضى االمراحل المبكرة من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة والذين يمكنهم إزالة أورامهم جراحيا.

وحسب وكالة " reuters "، يأتي قرار توسيع موافقة هيئة تنظيم الصحة الأمريكية من استخدام الدواء الذى يحمل المادة الفعالة " بيمبروليزوماب "، لعلاج مناعي مع العلاج الكيميائي، يُعطى قبل الجراحة لتقليص حجم الورم لدى المرضى.

ويسمح القرار أيضًا باستخدام الدواء كعلاج متابعة بعد الجراحة.

استند طلب شركة الأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أجل الاستخدام الموسع إلى بيانات من تجربة حققت فيها أحد أهداف الدراسة الأولية المزدوجة المتمثلة في البقاء على قيد الحياة بدون مضاعفات أو الفترة الزمنية التي يظل فيها المريض خاليًا من المرض

العلاج المناعي يساعد جهاز المناعة في الجسم على مقاومة السرطان عن طريق منع بروتين يسمى PD-1.