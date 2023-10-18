أسباب بثور الشفاه عند الأطفال الرُّضَّع طرق علاجها

تُعد بثور الشفاه عند الأطفال شائعة، وعادةً ما تختفي من تلقاء نفسها، وتتميز بوجود نتوءات دقيقة مملوءة بالسوائل على شفاه الطفل، وقد لا تكون مرئية عند إغلاق الشفاه، وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون أيضاً مليئة بالقيح.

على الرغم من أن بثور شفاه الطفل لا تشكل خطراً؛ فإنها عادةً ما تكون علامة خفية على وجود مشكلات صحية للطفل حديث الولادة؛ لذا تحديد السبب الكامن وراء ظهور بثور الشفاه لدى الطفل قد يساعد طبيبك على علاجها ومنع تكرارها. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث"، إليك أسباب بثور الشفاه عند الأطفال الرُّضَّع وما هي طرق علاجها؟

أسباب بثور الشفاه لدى الأطفال الرُّضَّع

1. يقوم الطفل بمص الشفاه

شفاه المولود الجديد طرية وناعمة، وفي أثناء الرضاعة الطبيعية، يبدأ الطفل في المص بقوة؛ ما يؤدي إلى إرهاق عضلات الشفاه، ويسبب ظهور بثور عليها.

على الرغم من أن بثور الشفاه تظهر في الغالب عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية؛ فإنها موجودة أيضاً عند الأطفال الذين يرضعون من الزجاجة.

قد تختفي بثور الشفاه عند حديثي الولادة خلال يوم أو يومين؛ فلا داعي للقلق أو القيام بشيء حيالها. ومع ذلك، إذا استمرت بثور الشفاه لأكثر من أسبوعين؛ فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية.

كما أن اللسان المربوط أو ربطة الشفاه هي حالات مرضية قد تمنع طفلك من رفع لسانه وتقييد حركة الشفاه؛ ما يؤدي إلى ظهور بثور على شفاه الرضيع طويلة الأمد، قد تمنع الطفل من تعلم كيفية الإمساك بالثدي بشكل صحيح.

قد يؤثر الضغط الناتج عن الولادة الطبيعية الطويلة أو المتعسرة في وظيفة العصب المشارك في عملية المص؛ ما قد يسبب مشكلات في المص، وينتج عنه بثور في الشفاه.

2. القروح الباردة

تشير الدراسات إلى أن معدل الإصابة بفيروس الهربس البسيط عند الأطفال حديثي الولادة (HSV) يتراوح بين واحد من كل 3000 إلى واحد من كل 20000 طفل.

يمكن أن تسبب القروح الباردة الناجمة عن فيروس الهربس البسيط ظهور بثور على شفاه الطفل قد تكون مؤلمة ومليئة بالقيح على عكس بثور المص. كما أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية أسابيع معرضون لخطر الإصابة بها؛ لأن نظام المناعة لديهم لم يكتمل نموه.

يمكن للبالغين المصابين بالفيروس أن ينقلوا العدوى إلى الطفل عندما يلمسون شفاه الطفل أو يقبلونه.

على الجانب الآخر قد يُصاب الأطفال أيضاً بالحمى عندما يُصابون بقرحة البرد لأول مرة، ويمكن أن تلتهب منطقة الفم؛ ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة للطفل الرضيع.

3. مرض اليد والقدم والفم

هو عدوى فيروسية تتسبب بحدوث حبوب ونتوءات في الشفاه، تشمل أعراضها:

التهاب الحلق والفم.

الحمى.

الشعور بالتعب.

فقدان الشهية.

ظهور بقع في الفم وتطورها لتقرحات مؤلمة.

ظهور طفح جلدي على اليدين.

وتُعتبر حالة شائعة عند الأطفال، ويتم التعافي منها خلال مدة تصل من 7 إلى 10 أيام.

كما يُعد التهاب الجلد حول الفم حالة جلدية شائعة تتسبب في ظهور بثور الشفاه، يُصاب الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة بظهور طفح جلدي صغير أحمر اللون حول الفم والذقن أيضاً.

4. الزهري

يأتي الزهري نتيجة عدوى بكتيرية، وعادة ما يبدأ بقروح حمراء ومؤلمة، تصل في بعض الأحيان إلى الشفتين أو داخل الفم، وغالباً ما تصبح حادة في البداية، لكن ربما لا تدرك الأمهات إصابة أطفالهن بالمرض، ويتم علاج هذه الحالة باستخدام المضادات الحيوية، لكنه يسبب مضاعفات حادة حال عدم علاجه.

5. الدخينات

غالباً ما تسبب الدخينات في ظهور حبوب على وجه الأطفال، وتحديداً على الفم أو الخدين أو جانبي الشفاه، وتختفي من تلقاء نفسها خلال شهر أو شهرين، وعلى الرغم من أنه تمكن الإصابة بها في أي عمر؛ فإن تلك البثور الصغيرة تنتشر بين حديثي الولادة، وخصوصاً في الأسبوع الأول من العمر.

كيفية علاج بثور الشفاه عند الأطفال

يعتمد علاج بثور الشفاه عند الأطفال على السبب. إذا كانت البثور بسبب لجوء الطفل لعادة مص إصبعيه؛ فتجب مراقبة هذه العادة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام. إذا ظهرت مرة أخرى أو لم تختفِ من تلقاء نفسها؛ افركي حلمتك بلطف على شفاه طفلك، ما قد يساعد ذلك طفلك على فتح فمه بشكل أوسع لمنع احتكاك الشفاه.

يمكنك وضع كمادة دافئة على شفاه طفلك لتهدئة بثور الشفاه.

حافظي على نظافة وجه طفلك، واغسلي وجهه بماء فاتر يومياً، وإذا كانت بشرته تبدو دهنية، خاصة في المنطقة حول الأنف، فيمكنك أيضاً استخدام صابون مرطب خفيف لترطيب حبوب الدخينات، ثم جففي وجه طفلك برفق.

تجنبي أي نوع علاج آخر، ولا تضعي أي نوع من الغسول أو الزيوت أو الكريمات الطبية على بشرة طفلك، فقط اغسلي وجهه بلطف بالماء الفاتر.

تزول قروح البرد من تلقاء نفسها، ولكن إذا أُصيب طفلك بالحمى، أو إذا بدا فمه ملتهباً؛ فخذيه إلى طبيب الأطفال، كما يمكنك منع القروح الباردة عند الأطفال من خلال اتخاذ الاحتياطات التالية:

لا تدعي أفراد الأسرة المصابين يلمسون الطفل أو يقبلونه.

اغسلي يديك دائماً قبل لمس الطفل أو لمس زجاجاته واللهايات.

لا تشاركي مناشف طفلك أو ملاءاته مع الأشخاص المصابين.

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